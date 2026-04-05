Tristan Thompsons Mütter seiner Kinder sind alle befreundet

Tristan Thompson (35) gewährt in der aktuellen Ausgabe des Podcasts "The Katie Miller" einen Einblick in sein Familienleben und die besondere Beziehung zwischen ihm und den Müttern seiner vier Kinder. Der Basketballspieler verriet darin, dass sie "alle befreundet" seien und sich in einer "großartigen" Phase befänden. "Wir sind alle Freunde. Wir sind alle Familie", erklärte der 35-Jährige gegenüber Katie Miller. Tristan betonte dabei, dass alle untereinander in Kontakt stünden und die Kommunikation zwischen ihnen reibungslos funktioniere. "Egal wie man es auch betrachtet, wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind alle Familie, und unsere Kinder sind alle Geschwister und werden noch lange im Leben des anderen sein", fügte er hinzu.

Der Sportler führte weiter aus, dass er alle Beteiligten für "reif genug" halte, um die Situation zu meistern. "Ich denke, wir alle sind reif genug, um zu verstehen, was am wichtigsten ist, und das ist unser kleiner Stamm", sagte Tristan im Podcast. Die Schönheit der Situation liege darin, dass alle das Beste für die Kinder wollten und auf derselben kommunikativen Ebene seien. "Co-Parenting ist einfach, wenn man die gleichen Überzeugungen hat, dass man das Beste für die Kinder will", erklärte er. Der NBA-Star lobte die Mütter seiner Kinder ausdrücklich: "Sie sind phänomenal. Sie sind großartig. Sie machen mir das Leben leicht."

Tristan wurde im Dezember 2016 erstmals Vater, als sein Sohn Prince Oliver mit seiner Ex-Freundin Jordan Craig zur Welt kam. Mit seiner Ex Khloé Kardashian (41) bekam er im April 2018 Tochter True und im Juli 2022 Sohn Tatum, der über eine Leihmutter ausgetragen wurde. Sein drittes Kind, Sohn Theo, wurde im Dezember 2021 von Fitnessmodel Maralee Nichols geboren. Auf Instagram gibt Tristan regelmäßig Einblicke in sein Leben als Vater. Im Juli 2025 teilte er beispielsweise Fotos von Tatums drittem Geburtstag, auf denen alle seine Kinder gemeinsam zu sehen waren. "Große Umarmungen und Küsse für meinen kleinen Tatum zum Geburtstag! Ich liebe dich für immer, junger König", schrieb er damals zu den Aufnahmen, die seine Kinder beim Kuchenessen und gemeinsamen Feiern zeigten.

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Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024

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Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit Tochter True, August 2024

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Instagram / alleyesonjordyc Jordan Craig mit ihrem Sohn Prince