Neuer "One Piece"-Clip zeigt eine der beliebtesten Figuren

Am 10. März erscheint nach über zwei Jahren endlich die zweite Staffel "One Piece". Einen Vorgeschmack bekommen die Fans der aufwendigen Realverfilmung jetzt dank Netflix im ersten langen Trailer. Auf Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) und seine Strohhutbande warten allerlei neue Gefahren und blutrünstige neue Gegner – auf der Suche nach dem One Piece, dem ultimativen Piratenschatz. Worüber die Fans sich sicher besonders freuen: In dieser Staffel wird Nico Robin, besser bekannt als Miss Bloody Sunday, auf den Plan treten. Die Agentin der Baroque-Firma macht zusammen mit ihren Kollegen Jagd auf die zusammengewürfelte Crew – zumindest zunächst. Bei den Fans des Animes gilt Nico als einer der beliebtesten Charaktere.

Allerdings steht den Zuschauern auch eine Veränderung bevor. Diejenigen, die sowohl die Serie als auch den Anime in der deutschen Vertonung anschauen, müssen sich bei Nico an eine neue Stimme gewöhnen. Anders als bei den anderen Figuren wird sie nämlich nicht von der Synchronsprecherin des Animes, Simone Brahmann, gesprochen. Stattdessen übernimmt die gebürtige Russin Lera Abova, die Darstellerin der Figur. Lera lebt in Deutschland, seit sie 13 ist, und ging hier auch zur Schule – deshalb hat sie ihren Charakter kurzerhand selbst vertont. Die Gründe für den Wechsel sind allerdings nicht bekannt. Abgesehen von dieser kleinen Veränderung bleibt das Konzept der Serie aber beim Alten. Es fliegen jede Menge Kugeln, und es treten schräge Figuren, wie ein auf einem schwer bewaffneten Geier fliegender Otter, auf.

In den vergangenen Monaten gab Netflix den "One Piece"-Fans immer mal wieder kleine Snippets aus der neuen Staffel. Dabei wurden auch schon andere neue Charaktere vorgestellt. Zum einen schloss sich Katey Sagal (71) als Dr. Kureha ebenso wie Joe Manganiello (49) als Mr. 0 dem Cast an. Abgesehen von den Neuzugängen gibt es natürlich ein Wiedersehen mit Nami, Zorro, Sanji und Lysop sowie mit ihren Darstellern Emily Rudd (32), Mackenyu, Jacob Romero und Taz Skylar. Auch wenn die zweite Staffel noch nicht draußen ist, gab Netflix bereits einer dritten Staffel grünes Licht. Angeblich sollten die Dreharbeiten schon Ende 2025 in Kapstadt beginnen – offizielle Informationen wurden dazu aber bisher nicht veröffentlicht.

Netflix / Casey Crafford Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy in "One Piece"

Casey Crafford/Netflix Lera Abova als Miss Bloody Sunday in "One Piece" Staffel zwei, 2026

Casey Crafford/Netflix Taz Skylar, Mackenyu, Iñaki Godoy, Emily Rudd und Jacob Romero in der zweiten "One Piece"-Staffel