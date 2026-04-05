Wegen Freundin: Cruz Beckham kontert fiesen Troll-Kommentar

Cruz Beckham (21) hat auf einen gehässigen Kommentar über seine Beziehung mit Jackie Apostel mit einem witzigen Seitenhieb auf die strikte Diät seiner Mutter Victoria Beckham (51) reagiert. Der Musiker teilte auf TikTok ein Video, in dem er liebevoll Pfannkuchen für seine Partnerin zubereitet. Wie Daily Mail berichtet, schrieb er dazu: "Sie will Crêpes, sie bekommt sie." Doch ein Nutzer kommentierte das Video mit einer spitzen Bemerkung, die auf den Altersunterschied des Paares anspielte: "Ich liebe es, wenn ein Sohn für seine Mutter kocht." Cruz, der seit Oktober 2024 offiziell mit der neun Jahre älteren DJ zusammen ist, ließ die Beleidigung nicht auf sich sitzen und konterte schlagfertig: "Du denkst, VB isst einen Nutella-Crêpe, keine Chance."

Mit seiner Antwort spielte Cruz auf die bekanntermaßen extrem eingeschränkten Essgewohnheiten seiner Mutter an. Victoria isst laut Ehemann David (50) seit 25 Jahren jeden Tag dasselbe Gericht: gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse. Die Designerin verzichtet komplett auf Essen, das in Öl, Butter oder Soßen zubereitet wird, und meidet rotes Fleisch sowie Milchprodukte. Sogar zu ihrem Geburtstag gönnte sie sich in der Vergangenheit keinen echten Kuchen, sondern ließ sich einen aus Wassermelone mit Erdbeeren und Blaubeeren kreieren.

Cruz und Jackie wurden erstmals im Sommer 2024 beim Glastonbury Festival zusammen gesichtet und machten ihre Beziehung wenige Monate später auf Instagram offiziell. Trotz des Altersunterschieds von neun Jahren zeigt sich das Paar seither glücklich und verliebt in der Öffentlichkeit. Cruz ist der jüngste Sohn von Victoria und David Beckham und hat neben seinen musikalischen Ambitionen offenbar auch ein Händchen fürs Kochen – anders als sein ältester Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (27), dessen Kochvideos im Netz regelmäßig für Spott sorgen. Fans kommentierten unter Cruz' Video daher auch: "Ein Beckham, der wirklich kochen kann."

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Getty Images Cruz Beckham und Jackie Apostel in Paris

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TikTok / cruzbeckham Cruz Beckham mit Jackie Apostel in seinem Kochvideo, April 2026

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Getty Images Victoria Beckham, Oktober 2025