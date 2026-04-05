Kurt Russell liebt ländliches Leben abseits von Hollywood

Kurt Russell (75) und Goldie Hawn (80) sind seit über 40 Jahren ein Paar – und das ganz ohne Trauschein. Gemeinsam haben sie ein Leben zwischen mehreren Wohnorten aufgebaut, das ihnen erlaubt, den Trubel Hollywoods hinter sich zu lassen. Jetzt hat Kurt in einem Interview mit dem Wall Street Journal verraten, wie er und seine Partnerin ihre Zeit zwischen Kalifornien, New York und Colorado aufteilen. "Wir lieben Immobilien", erklärte der Schauspieler und schwärmte dabei besonders von ihrem Anwesen in Old Snowmass, das die beiden seit vier Jahrzehnten besitzen. Dort zogen sie ihre Kinder Oliver Hudson (49), Kate Hudson (46) und Wyatt Russell groß. "Ich wache jeden Morgen gerne auf und schaue auf die Berge. Ich gehe gerne runter zum Stall, sattel ein Pferd und reite aus. Ich mag es auch, vor dem Kamin im Wohnzimmer abzuschalten", beschrieb Kurt sein Leben in den Bergen.

Der Schauspieler zog bereits in seinen 20ern nach Colorado und entschied sich bewusst für diesen Lebensstil. "An einem gewissen Punkt fragst du dich, ob du das Leben leben willst, das du dir wünschst, oder ob du nur darüber reden willst. Und ich habe mich entschieden, den Schritt zu wagen und das Leben zu leben, das ich wollte", verriet er dem Magazin Men's Health. Da seine Arbeit aber weiterhin hauptsächlich in Los Angeles stattfand, sei sein Leben geteilt gewesen, wie er erklärte. "Ich bin froh, dass ich getan habe, was ich tat. Ich habe mein Leben so genossen, wie ich es wollte, und konnte gleichzeitig im Geschäft weitermachen", fügte Kurt hinzu. Bei der Premiere seiner neuen Serie "The Madison" in London sprach er kürzlich auch darüber, dass ihm das Landleben "Zeit zur Selbstreflexion" gebe.

Neben ihrem Sohn Wyatt gehört auch Kurts Sohn Boston Russell zur Patchworkfamilie des Paares, das sich in den 1980er Jahren ineinander verliebte. Ihre beeindruckende Immobiliensammlung umfasst neben der Colorado-Hütte auch ein luxuriöses Penthouse in Manhattan, das Goldie Berichten zufolge 1998 für knapp 3,5 Millionen Euro erwarb. Dazu kommen eine Residenz im Palm-Desert-Gebiet mit rund 460 Quadratmetern Wohnfläche sowie ein Haus in den Pacific Palisades. Trotz all dieser Anwesen bleibt für Kurt jedoch sein Refugium in den Bergen von Aspen der absolute Favorit – dort kann er das ruhige Leben fernab des Hollywood-Trubels genießen, für das er sich einst entschieden hat.

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Alberto E. Rodriguez / Getty Images Kurt Russell besucht Goldie's Love In For Kids 2016

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Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell beim St. Regis World Snow Polo Championships 2025 in Aspen, Colorado

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Getty Images Kurt Russell und Goldie Hawn mit ihren Kindern Kate Hudson, Oliver Hudson und Wyatt Russell

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