Absoluter Favorit: Stephen King liebt diese Sci-Fi-Serie

Stephen King (78) hat auf der Plattform X eine klare Ansage gemacht: Die britische Serie "Life on Mars" gehört für ihn zu den absoluten Highlights des Fernsehens. "Eine meiner absoluten Lieblingsserien aller Zeiten", schwärmte der Autor und beschrieb die ungewöhnliche Sci-Fi-Produktion als "die Art von Serie, zu der man greift, wenn man traurig ist". Die BBC-Serie, die bewusst nach dem legendären David Bowie (†69)-Song aus den 70ern benannt wurde, lief von 2006 bis 2007 und umfasst insgesamt 16 Episoden. Trotz der kurzen Laufzeit hat die Show offenbar einen bleibenden Eindruck bei Stephen hinterlassen.

In "Life on Mars" steht Detective Chief Inspector Sam Tyler im Mittelpunkt, gespielt von John Simm. Nach einem Unfall im Jahr 2006 wacht er plötzlich im Manchester des Jahres 1973 auf, wo er als Polizist in niedrigerer Position unter seinem Vorgesetzten Gene Hunt arbeitet. Ob Sam im Koma liegt, durch die Zeit gereist ist oder sich in einer Art Jenseits befindet, bleibt dabei bewusst unklar. Die Serie vereint Elemente aus Krimi, Mystery, Psychothriller, Drama und Science-Fiction und beleuchtet dabei kritisch Themen wie Sexismus, Rassismus und Polizeigewalt. Sams moderne moralische Haltung gerät dabei immer wieder in Konflikt mit den rauen Methoden der 1970er-Jahre. Auf Rotten Tomatoes kommt die Show auf beeindruckende 100 Prozent Zustimmung bei den Kritikern und 97 Prozent beim Publikum.

Vor einigen Wochen hatte Stephen auch der deutschen Netflix-Serie "Dark" großes Lob ausgesprochen. Auf derselben Plattform schrieb der Bestseller-Autor: "'Dark' ist düster und komplex … und … nun ja … sehr deutsch. Großartige Serie." Dass er dabei explizit versprach, die Zusammenfassungen auf MetaWitches seien eine Hilfe beim Durchblicken, zeigt, wie beeindruckt der Schriftsteller selbst von der verzweigten Handlung war. Für die Macher von "Dark" ist diese Anerkennung ein echtes Kompliment, schließlich ließen sie sich sowohl von David Lynchs (†78) "Twin Peaks" als auch von Stephens berühmtem Roman "Es" inspirieren. Während ein Remake von "Der Nebel" bereits in Planung ist, müssen Fans der düsteren Geschichten nicht lange warten: Die Empfehlungen des Autors bieten schon jetzt reichlich Nachschub für spannende Fernsehabende.

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Getty Images Stephen King, Autor

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Scott Eisen/Getty Images for Warner Bros. Stephen King bei einem Screening von "Es" in Maine 2017