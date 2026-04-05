Skandal der Eltern: Beatrice und Eugenies meiden Osterfest

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) haben in diesem Jahr die traditionelle Osterfeier der Royals ausgelassen. Die beiden Töchter des früheren Prinzen Andrew (66) und Sarah Ferguson (66) waren nicht dabei, als König Charles (77) die königliche Familie am Sonntag zum Ostergottesdienst in die St. George's Chapel auf dem Gelände von Windsor Castle führte. Auch ihre Eltern fehlten bei dem kirchlichen Termin, wie das Magazin People berichtet. Beatrice und Eugenie hatten stattdessen mit dem Einverständnis und dem Verständnis ihres Onkels Charles alternative Pläne für die Feiertage gemacht.

Die Schwestern halten sich derzeit bedeckt, während ihre Eltern weiterhin mit massiven Skandalen konfrontiert sind. Andrew war im Februar wegen des Verdachts auf Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt festgenommen worden. Die Polizei ermittelt gegen den früheren Duke of York wegen des Vorwurfs, er habe während seiner Zeit als Handelsbeauftragter des Vereinigten Königreichs von 2001 bis 2011 vertrauliche Informationen an Jeffrey Epstein (†66) weitergegeben. Bereits im Oktober 2025 hatte Charles seinem Bruder alle königlichen Titel aberkannt, nachdem die Verbindungen zu dem verstorbenen Epstein erneut in den Fokus gerückt waren. Auch Ferguson tauchte mehrfach in den von der Justiz veröffentlichten Epstein-Dokumenten auf. Eine Quelle verriet dem Magazin, dass Beatrice und Eugenie versuchen würden, sich von der Kontroverse um ihre Eltern "fernzuhalten". "Sie haben kleine Kinder, und das ist ihr Großvater – ihr Fokus liegt darauf, ihre eigenen Kinder davor zu schützen", so der Insider.

Eugenie ist Mutter der beiden Söhne August, 5, und Ernest, 2, die sie mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (40) hat. Beatrice hat mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi (42) die Töchter Sienna, 4, und Athena, 1, und ist zudem Stiefmutter von dessen neunjährigem Sohn Christopher. An Weihnachten haben die Schwestern noch gemeinsam mit ihren Ehemännern an der traditionellen Kirchenfeier der Royals teilgenommen. Medienberichten zufolge wird erwartet, dass die beiden Prinzessinnen künftig wieder an royalen Feierlichkeiten teilnehmen werden.

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Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim Coronation Big Lunch in Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 2023

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Getty Images Prinzessin Eugenie mit Prinzessin Beatrice bei einem Event in Hannover im Januar 2013

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice, Mai 2018