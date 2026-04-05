Crystal Hefner feiert intime Traumhochzeit mit James Ward

Crystal Hefner (39) hat am 2. April 2025 ihren Partner James Ward auf den Cookinseln geheiratet. Nur zwei Tage später, am 4. April, teilte die 39-jährige Autorin des Buches "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself" auf Instagram eine Reihe von Aufnahmen ihrer romantischen Strandhochzeit mit ihren Fans. Im Mittelpunkt der Bilder steht ihr atemberaubendes Brautkleid "Margot" von Designerin Oksana Mukha, das mit über 5.400 Swarovski-Kristallen besetzt ist. Gegenüber dem Magazin People verriet Crystal, dass sie sich für das langärmelige Spitzenkleid entschieden habe, weil es sich wie "ein Disney-Prinzessinnen-Kleid" anfühle. Zu dem funkelnden Kleid trug die Braut einen glitzernden Diamantring und einen Blumenkranz, den sie während der Zeremonie auf dem Kopf trug.

Das Paar entschied sich bewusst für eine "schlichte, elegante und vom Ozean inspirierte" Zeremonie, die perfekt zu der malerischen Kulisse der Cookinseln passte. Crystal schritt dabei zu den Klängen einer lokalen Band den Strand entlang, die den Māori-Liebessong "Akaipoipo Taua" spielte. Den ersten Tanz als Ehepaar legten die Frischvermählten zu "Safe With Me" von Ike Dweck hin. "Wir haben die Cookinseln gewählt, weil sie so abgelegen sind", erklärte die Braut und fügte gegenüber dem Magazin hinzu: "Es gibt dort keine großen Hotelketten, was es unglaublich friedlich und authentisch macht. Außerdem gibt es dort eine der schönsten Lagunen der Welt. Da James und ich beide den Ozean und die Natur lieben, fühlte es sich wie der perfekte Ort an, um dieses Kapitel unseres Lebens zu beginnen." Die Flitterwochen verbringen die beiden ebenfalls auf den Cookinseln.

Crystal war zuvor von 2012 bis zu seinem Tod im Jahr 2017 mit dem legendären Playboy-Gründer Hugh Hefner (†91) verheiratet. Hugh, der insgesamt vier Kinder hatte, war vor Crystal bereits zweimal verheiratet gewesen. Im März 2025 hatte James seiner Partnerin einen Antrag in Hawaii gemacht, wo das Paar gemeinsam lebt. Der Meeresbiologe und Betreiber von See Through Sea Tours ließ an einem besonderen Ort mit Blick auf den Ozean einen Steg errichten – genau dort, wo sie ein Jahr zuvor zusammen gepicknickt hatten. James zeigte sich überwältigt von seinem Eheglück: "Crystals Herz ist etwas ganz Besonderes", schwärmte er. "Sie ist die klassischste, klügste und abenteuerlustigste Partnerin, die ich mir je hätte erhoffen können. Mein Leben ist jetzt in jeder Hinsicht besser, und ich fühle mich wie der glücklichste Mann der Welt, dass ich mein Leben mit ihr verbringen darf."

Anzeige Anzeige

Instagram / crystalhefner Crystal Hefner und ihr Partner James, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / crystalmharris Crystal Hefner mit James Ward bei ihrer Hochzeit, April 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Hefner und Crystal Harris