William und Kate führen die Royals bei großer Osterfeier an

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben gemeinsam mit ihren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) an der traditionellen Ostermesse in der St. George's Chapel auf Windsor Castle teilgenommen. Das Paar führte die royale Familie dabei sichtbar an, als sie unter windigen Bedingungen den Hügel zur Kapelle hinunterliefen. Auch König Charles (77) und Königin Camilla (78) waren bei dem Gottesdienst dabei, zu dem die Familie wie jedes Jahr zusammenkommt. Der König und die Königin reisten mit dem Auto an und wurden vor der Kapelle von ihrer Familie begrüßt. Dabei tippte Charles seinem Enkel Louis spielerisch auf die Schulter, bevor sie gemeinsam in die Kirche gingen.

Der Auftritt markiert die größte Zusammenkunft der Royals seit der Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor (66) und fand ohne dessen Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) statt. Die beiden fehlten bei der Ostermesse, nachdem bekannt wurde, dass sie mit Zustimmung ihres Onkels Charles alternative Pläne gemacht hatten. Neben William und Kate waren Prinzessin Anne (75) mit ihrem Ehemann Timothy Laurence (71) sowie Prinz Edward (62) mit seinem Sohn James dabei. Auch Peter Phillips (48) nahm teil, und zwar an der Seite seiner zukünftigen Frau Harriet Sperling, die damit erstmals bei einem offiziellen Familienevent erschien. Das Paar hatte erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass es im Juni heiraten wird.

William und Kate hatten die Ostermesse im vergangenen Jahr ausgelassen, da sie das Wochenende mit ihren Kindern in Norfolk verbracht hatten. Auch 2024 waren sie nicht dabei, da Kate erst etwas mehr als eine Woche zuvor in einer emotionalen Videobotschaft öffentlich gemacht hatte, dass sie nach einer Krebsdiagnose eine vorbeugende Chemotherapie begonnen hatte. Beatrice und Eugenie waren dagegen erst vor drei Monaten noch bei den Weihnachtsfeierlichkeiten in Sandringham dabei gewesen. Ihre Einladung und Teilnahme wurde damals als deutliches Zeichen der Unterstützung von Charles gewertet. Seitdem tauchten beide Frauen laut Mirror jedoch in den neuesten Epstein-Akten auf, die das US-Außenministerium im Januar veröffentlichte, während ihr Vater im Zuge des Skandals um seine Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) verhaftet wurde.

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Oster-Gottesdienst in der St George’s Chapel in Windsor, April 2026

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Getty Images Prinz William mit Prinzessin Chalotte und Prinz Louis am Eingang der St George's Chapel, April 2026

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Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, Dezember 2025