Graue Haare: Daniel Craig verblüfft mit Aussehen am Filmset

Daniel Craig (58) ist momentan in Athen für die Dreharbeiten zu einem neuen Film vor der Kamera. Der Schauspieler wurde am Donnerstag am Set des noch unbetitelten Gefängnisdramas von Regisseur Damien Chazelle (41) gesichtet, wo er mit grauen Haaren, Pilotenbrille und schwarzem Anzug einen ganz neuen Look präsentierte – das zeigen Schnappschüsse, die Just Jared vorliegen. Am Nachmittag verließ der 58-Jährige das Set nach Abschluss der Dreharbeiten für den Tag in einem lässigen Outfit, bestehend aus grauem Pullover, Jeans und blauem Schal. Vor Ort unterhielt er sich entspannt mit Crew-Mitgliedern.

Details zur Handlung des Films werden noch unter Verschluss gehalten, doch es wurde bereits bekannt gegeben, dass das Drama voraussichtlich in einem Gefängnis spielen wird. Neben Daniel gehören auch Cillian Murphy (49), Michelle Williams (45) und Mia Threapleton (25) zur Besetzung des Films. Cillian wurde ebenfalls in dieser Woche beim Dreh in der griechischen Hauptstadt gesehen. Das Drehbuch zu dem Projekt stammt ebenfalls von Damien, der das Werk nicht nur inszeniert, sondern auch geschrieben hat.

Bereits vor fünf Monaten hatte Daniel in einem Interview bei der SiriusXM-Show "Andy Cohen Live" über die Möglichkeit gesprochen, in einer romantischen Komödie mitzuwirken. Damals zeigte sich der Schauspieler eher skeptisch, schloss einen Ausflug in das Genre allerdings nicht vollkommen aus. "Du schreibst es. Ich mache mit", scherzte Daniel zu Regisseur Rian Johnson (52), der von der Idee sofort begeistert war. Auch wenn Daniel betonte, dass er sich selbst nur schwer in solchen Filmen sehe, machte er deutlich, dass er für das passende Konzept offen sei. "Wenn das Geld stimmt und das Drehbuch gut ist, mache ich es", meinte er mit einem Augenzwinkern.

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Getty Images Daniel Craig, November 2024

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Imago Cillian Murphy, Schauspieler

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Getty Images Daniel Craig beim Montclair Film Festival im Oktober 2022 in New Jersey