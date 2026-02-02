Diesen "James Bond"-Film nennt Daniel Craig ein "Desaster"

Daniel Craig (57) hat kürzlich in einem Interview überraschend ehrlich über seine Zeit als James Bond gesprochen. Dabei nahm der britische Schauspieler besonders seinen zweiten Film als 007, "Ein Quantum Trost", ins Visier. Dieses Kinoabenteuer, das derzeit in den Netflix-Charts landet, bezeichnete er unumwunden als "Desaster". Daniel gab zu, dass der enorme Druck nach dem gefeierten Erfolg von "Casino Royale" und verschiedene Produktionsprobleme den Film stark beeinflusst haben. Regisseur Marc Forster (42) dachte sogar kurzzeitig daran, die Arbeit an dem Film hinzuschmeißen, blieb dem Projekt aber letztendlich treu.

Die Dreharbeiten zu "Ein Quantum Trost" waren alles andere als reibungslos. Während des Autorenstreiks von 2007 bis 2008 wurde trotz unfertigem Drehbuch mit der Produktion begonnen, was sich an vielen Stellen bemerkbar machte. Daniel selbst übernahm sogar die Verantwortung für Dialoge am Set, eine Belastung, die auch dem Schauspieler zusetzte. Im Gespräch mit dem Magazin Empire erklärte er, dass der Film unter dem "zweiten-Album-Syndrom" gelitten habe: Die Erwartungen nach dem Erfolg des Vorgängers waren immens. Regisseur Forster gab später zu, dass der Stress sowie der fehlende Fokus auf die Geschichte den Film letztendlich geprägt hätten.

Auch wenn "Ein Quantum Trost" finanziell erfolgreich war und über 600 Millionen US-Dollar einspielte, bleibt er für Fans und Kritiker der schwächste Auftritt von Daniel als Bond. Der Schauspieler sprach im Rückblick in der Dokumentation "Being James Bond" offen über diese schwierige Zeit und den Druck, den der Erfolg auf ihn ausübte. Persönlich blickt Daniel jedoch auch mit einer gewissen Dankbarkeit auf seine Bond-Zeit zurück, die ihn endgültig als Schauspieler etablierte – wenn auch mit einigen schmerzhaften Lektionen. Heute genießt er nach seinem Ausstieg als 007 andere Projekte, wie die gefeierte Krimikomödie "Knives Out", die ihm eine neue schauspielerische Facette ermöglicht hat.

Rex Features / ActionPress Daniel Craig in "James Bond: Ein Quantum Trost"

Getty Images Daniel Craig bei der Special Screening von "Wake Up Dead Man" im SVA Theater in New York

Getty Images Daniel Craig bei der Premiere von "James Bond: Ein Quantum Trost"