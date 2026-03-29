Kurt Russell und Goldie Hawn besaßen Haus mit Besonderheit

Kurt Russell (75) und Goldie Hawn (80) besaßen einst ein beeindruckendes Anwesen in der kalifornischen Region Pacific Palisades, das mit einer ganz besonderen Besonderheit aufwarten konnte: Im Garten des Hauses stand direkt am Pool eine Meditationshütte. Laut der New York Post diente dieser private Rückzugsort dem Paar dazu, sich fernab vom Hollywood-Trubel zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Das Schauspielerpaar hatte das Anwesen 2005 für 3,56 Millionen Euro erworben und es 2017 für 6 Millionen Euro an die jetzigen Besitzer weiterverkauft. Im Oktober 2025 wurde die Immobilie erneut auf den Markt gebracht, mittlerweile für stolze 11,73 Millionen Euro.

Neben der Meditationshütte bot das Haus weitere luxuriöse Ausstattungsmerkmale wie mehrere Oberlichter für ein helles und luftiges Ambiente, fünf Schlafzimmer, fünf Badezimmer und vier Kamine. Für Goldie hatte die Meditation eine besondere Bedeutung. In einem Interview mit dem Guardian im Jahr 2020 erklärte die heute 80-Jährige, dass sie die Meditation bereits in den 1970er-Jahren für sich entdeckt habe. "Meine Erfahrung war körperlich spürbar, sie war erstaunlich. Es war ein transformativer Aha-Moment für mich. Es stabilisierte meinen Geist und gab mir ein Stück meines Inneren, das ganz mir gehörte. Niemand konnte es berühren", schwärmte die Schauspielerin.

Heute verbringen Kurt und Goldie die meiste Zeit auf ihrer Ranch in Aspen, Colorado, die die Schauspielerin bereits in den 1980er-Jahren erworben hatte. Dort werden sie regelmäßig von ihren Kindern besucht, darunter Wyatt Russell, Kate Hudson (46) und Oliver Hudson (49). Oliver verriet 2022 in einem Interview bei "Live with Kelly and Ryan", dass sich an dem Anwesen über die Jahre kaum etwas verändert habe. "Es ist eine Art Zeitkapsel. Die Vorhänge, die man sieht, sind etwa 30 Jahre alt. Mama weigert sich zu renovieren, was irgendwie großartig ist", erzählte er. Kurt und Goldie sind seit 1983 ein Paar, nachdem sie sich bereits 1966 am Set des Disney-Films "The One and Only, Genuine, Original Family Band" kennengelernt hatten.

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Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell im November 2023

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Getty Images Kurt Russell und Goldie Hawn mit Kate und Oliver Hudson, Mai 2004 in Hollywood

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Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell bei den Oscars 2025