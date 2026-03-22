Kurt Russells Serie spiegelt seine Liebe zu Goldie wider

Kurt Russell (75) verrät jetzt, dass seine neue Serie "The Madison" viele Parallelen zu seiner echten Beziehung mit Goldie Hawn (80) aufweist. Der Schauspieler spielt in der Show auf Paramount+ den verstorbenen Ehemann Preston Clyburn, der mit der Figur von Michelle Pfeiffer (67) verheiratet war. In einem Interview mit Men's Health erklärte Kurt, dass er für seine Rolle tief in sein eigenes Leben mit Goldie eingetaucht sei. "Einige der Gespräche, die unsere Charaktere Preston und Stacy führen, habe ich selbst geführt. Goldie und ich hatten sehr ähnliche Unterhaltungen", verriet der 75-Jährige. Die Serie, deren erste drei Episoden Mitte März erschienen sind, erzählt die Geschichte von Stacy, die nach dem Tod ihres Mannes nach Montana zieht und dort ein Leben wiederentdeckt, das ihr verstorbener Ehemann geschätzt hatte.

Kurt beschrieb die Beziehung zwischen seinen beiden Seriencharakteren als "die Art von Beziehung, die man heutzutage fast nie mehr sieht". Es handle sich um eine "wahrhaft liebevolle Beziehung", betonte er. Die Ähnlichkeiten zu seinem echten Leben gingen sogar so weit, dass er konkrete Lebensentscheidungen in die Rolle einfließen ließ. Der Schauspieler erinnerte sich an seinen Umzug nach Colorado im Alter von 26 Jahren und erklärte: "An einem bestimmten Punkt fragst du dich, ob du das Leben leben wirst, das du leben möchtest, oder ob du nur darüber reden wirst." Diese Erfahrung konnte er direkt in "The Madison" einbringen, wo seine Figur ebenfalls eine tiefe Verbundenheit zu einem bestimmten Ort aufweist.

Kurt und Goldie sind seit 43 Jahren ein Paar und haben einen gemeinsamen Sohn Wyatt Russell. Die Schauspielerin hat außerdem die Kinder Kate Hudson (46) und Oliver Hudson (49) aus ihrer früheren Ehe mit Bill Hudson (76). Goldie schwärmte in der Vergangenheit bereits davon, wie natürlich Kurt in die Rolle des Stiefvaters hineingewachsen sei. "Was mich wirklich beeindruckt hat, war, als ich meine Kinder beobachtete, wenn sie ans Set kamen und wie er mit ihnen umging", erzählte sie 2017 People. "Er war unglaublich mit ihnen. Er war so natürlich." Die zweite Hälfte der ersten Staffel von "The Madison" soll am 21. März bei Paramount+ erscheinen und besteht insgesamt aus sechs Episoden.

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Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russel, 2017