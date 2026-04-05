Janine Kunze macht wegen ihrer Kinder bei "Most Wanted" mit

Janine Kunze (52) und Mirja du Mont (50) werden ab dem 31. März in der zweiten Staffel der Adventure-Reality-Show "Most Wanted – Wer entkommt?" zu sehen sein, die bei Joyn und ProSieben ausgestrahlt wird. Die beiden Frauen, die seit Jahren eng miteinander befreundet sind, treten dabei als Team an und müssen fünf Tage lang in Deutschland vor den sogenannten Huntern fliehen. Für Janine ist die Teilnahme an der Show eine Gelegenheit, ihre Komfortzone zu verlassen und sich in einer Extremsituation zu erleben. Gegenüber Promiflash erklärte die Schauspielerin, dass sie die Mischung aus Adrenalin, Strategie und auch ein bisschen Chaos unfassbar spannend finde.

Doch den ausschlaggebenden Grund für ihre Zusage verriet Janine ebenfalls: Ihre Kinder sind große Fans der Sendung und haben sie dazu gedrängt, unbedingt mitzumachen. "Aber der ausschlaggebendste Punkt war, dass meine Kinder Fan der Sendung sind und mir gesagt haben, ich solle unbedingt mitmachen", so die Schauspielerin. Das Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die prominenten Teilnehmer versuchen müssen, den Huntern zu entkommen, reizte sie zusätzlich. Sie wollte einfach wissen, wie sie sich selbst in so einer Extremsituation verhält und welche Seiten sie an sich entdeckt.

Bereits vor einigen Monaten hatte Janine offen über das enge Verhältnis zu ihren Töchtern Lili und Lola gesprochen. Die Schauspielerin betonte damals im RTL-Interview, wie wichtig ihr Vertrauen und Offenheit in der Familie sind. Ihre Kinder könnten mit allen Sorgen und Problemen zu ihr kommen – egal ob es um Panikattacken, Schönheitsdruck oder den Umgang mit schwierigen Themen wie Drogen an Schulen geht. Lili berichtete: "Als es das erste Mal passiert ist, habe ich Mama angerufen. Ich dachte, dass ich keine Luft mehr kriege. Ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt oder so." In solchen Momenten wollte Janine für ihre Tochter da sein und ihr Sicherheit schenken.

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Instagram / janinekunzeofficial Janine Kunze und ihre Tochter Lili

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Imago Mirja du Mont bei der Lind Charity Aktion "Ostern mit Herz" im Elbe Einkaufszentrum, Hamburg, März 2026

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Willy C. Randerath / Action Press Janine Kunze, Schauspielerin