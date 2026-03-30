Das war Jürgen Milskis größte Challenge bei "Most Wanted"

Jürgen Milski (62) nimmt an der zweiten Staffel der Adventure-Reality-Show "Most Wanted – Wer entkommt?" teil, die ab dem 31. März bei Joyn und ProSieben zu sehen ist. In der Show muss der 62-Jährige fünf Tage lang in Deutschland vor sogenannten Huntern fliehen – und das als Einzelkämpfer. Im Interview mit Promiflash verrät der Realitystar jetzt, was ihm dabei am schwersten gefallen ist: "Die größte Herausforderung war, über so viele Stunden am Tag, in denen man gejagt wurde, immer wieder hochkonzentriert zu bleiben. Das geht extrem an die Substanz und kostet verdammt viel Kraft."

Seine gute psychische und körperliche Verfassung habe ihm dabei geholfen, im Kopf klar zu bleiben. Der enorme Druck, der während der Flucht auf ihm lastete, war für Jürgen also zu bewältigen. "Dadurch, dass ich ein Live-Künstler bin, kann ich sehr gut mit Druck umgehen", erklärt der Entertainer gegenüber Promiflash. Als Einzelkämpfer sieht er sich sogar im Vorteil gegenüber den Teams: "Ich glaube nicht, dass ein Team von Vorteil ist. Ganz im Gegenteil, denn ich als One-Man-Show kann für mich alleine viel schneller Entscheidungen treffen. Außerdem benötige ich zum Beispiel nur einen Schlafplatz und eine Mitfahrgelegenheit und nicht zwei."

Die Dreharbeiten zur Show starteten Mitte März in der Düsseldorfer Innenstadt, wo Jürgen gemeinsam mit 15 weiteren Promis in knallorangenen Knast-Overalls aus einem weißen Bus sprang und die Flucht antrat. In den folgenden fünf Tagen mussten sich die Teilnehmer in einem Umkreis von 200 Kilometern rund um Düsseldorf vor den Huntern Joey Kelly (53), Max Schradin (47) und Otto Bulletproof verstecken. Neben Jürgen waren auch Mirja du Mont (50), Marc Eggers (39) sowie die Brüder Marvin und Calvin Kleinen (34) und weitere Prominente bei der zweiten Staffel von "Most Wanted" dabei.

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Amazon MGM Studios Jürgen Milski,, "The 50"-Kandidat

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Instagram / juergen.milski Jürgen Milski, November 2025

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ProSieben / Joyn Die "Most Wanted – Wer entkommt?"-Kandidaten