Janine Kunze verliert ehrliche Worte über Freundin Mirja

Janine Kunze (52) und Mirja du Mont (50) treten in der zweiten Staffel der Adventure-Reality-Show Most Wanted – Wer entkommt? gemeinsam an. Die beiden Schauspielerinnen, die seit Jahren eng miteinander befreundet sind, fliehen ab dem 31. März 2026 fünf Tage lang als Team quer durch Deutschland vor den Huntern. Die Show läuft auf Joyn und ProSieben. Gegenüber Promiflash verriet Janine jetzt, was sie an ihrer Freundschaft mit Mirja am meisten schätzt und warum ihre Verbindung so besonders ist.

"Unsere Ehrlichkeit. Wir können uns alles sagen und immer mit ganz viel Herz. Es gibt auch keinen Neid! Wir respektieren und wertschätzen uns", erklärte die Schauspielerin im Interview mit Promiflash. Janine fügte hinzu: "Außerdem lachen wir unfassbar viel zusammen. Diese Mischung aus Vertrauen, Loyalität, Wertschätzung und Humor ist für mich in dieser Branche sehr selten!" Die gemeinsame Show-Teilnahme dürfte für die beiden Freundinnen damit nicht nur ein spannendes Abenteuer, sondern auch eine Gelegenheit sein, ihre enge Verbindung unter Beweis zu stellen.

Schon im vergangenen Jahr zeigten die beiden Freundinnen auf einem Mode-Event in München, wie gut sie sich nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch privat verstehen. Dabei hatten sie ihre Töchter Lili-Mari und Tara im Schlepptau. Die Schauspielerin schwärmte damals im Gespräch mit Bild: "Meine Tochter Lili und ich haben oft den gleichen Modegeschmack. Ich trage gern weite Pullover, die Lili sich oft nimmt und trägt." Dass ihre Sachen ab und zu verschwinden, gehörte offenbar zum Alltag, denn sie verriet lachend: "Manchmal suche ich wochenlang, bis ich meine Pullover dann endlich wiederfinde."

Anzeige Anzeige

Collage: Willy C. Randerath / Action Press, Getty Images Collage: Janine Kunze und Mirja du Mont

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Köstlin Die Kandidaten der ersten Staffel "Most Wanted"

Anzeige Anzeige

Instagram / janinekunzeofficial Janine Kunze und ihre Tochter Lili