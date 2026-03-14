"Most Wanted" gestartet: Teilnehmer in Düsseldorf ausgesetzt

Mitten in der Düsseldorfer Innenstadt bekamen Passanten am 12. März etwas ziemlich Ungewöhnliches bei ihrem Einkaufsbummel geboten: Ein unscheinbarer weißer Bus hielt in der Fußgängerzone, die Türen flogen auf – und plötzlich rannten 16 Promis in knallorangenen Knast-Overalls in alle Richtungen davon. Der spektakuläre Moment markierte den Start der Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Most Wanted", die in den kommenden Tagen im Umkreis von 200 Kilometern rund um Düsseldorf entsteht. Unter den flüchtenden Stars sind unter anderem Jürgen Milski (62), Mirja du Mont (50), Janine Kunze (51) und Markus Babbel, die sich gemeinsam mit weiteren Realitygesichtern und Influencern fünf Tage lang vor den Huntern Joey Kelly (53), Max Schradin (47) und Otto Bulletproof verstecken müssen.

Die Show von Joyn und ProSieben setzt erneut auf ein interaktives Konzept: Nicht nur das Hunter-Trio ist den Promis dicht auf den Fersen, auch Zuschauer können die Flucht beeinflussen. Wer einen der orange gekleideten Stars in Städten wie Köln, Dortmund, Koblenz, Münster, Frankfurt am Main, Saarbrücken oder Bielefeld entdeckt, darf ihnen Unterschlupf geben, sie im Auto mitnehmen oder mit Handy, Kleidung und Infos versorgen – oder sie über Social Media, die Joyn-App oder eine Tipp-Hotline direkt an die Jäger verpfeifen.

Schon kurz nach dem Ausbruch meldete sich Jürgen in einer Instagram-Story auf dem Joyn-Account zu Wort und zeigte sich siegessicher: "An mir werdet ihr euch noch lange die Zähne ausbeißen", versprach der Ex-Dschungelcamper. Playmate Julia Römmelt (32) berichtete am Morgen danach aus einem Auto, dass sie den Huntern zunächst entkommen konnte, während Mirja und Janine bereits öffentlich nach einer Unterkunft suchten und einen Partyabend im Kölner Club Nachtflug planten, der praktischerweise Janines Mann Dirk Budach gehört. Die zweite Staffel von "Most Wanted" wird ab dem 31. März immer dienstags auf Joyn und ProSieben in Doppelfolgen ausgestrahlt. Insgesamt werden zwölf Folgen zu sehen sein. Die erste Staffel der Show war im vergangenen Jahr ein großer Erfolg.

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Joyn / Christoph Köstlin Die Kandidaten der ersten Staffel "Most Wanted"

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RTL Mirja du Mont nach ihrem Dschungelcamp-Exit

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Imago Jürgen Milski zu Gast beim RTL-Spendenmarathon zum 30. Geburtstag in Köln-Deutz, 2. Spendentag, 21.11.2025

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Interaktives Konzept: Was ist für euch die spannendere Idee? Die Ausreißer supporten – Mitfahrt, Tarnoutfit, Geheimtipps! Verpfeifen – Jagdfieber pur, die Hunter sollen rankommen! Ergebnis anzeigen