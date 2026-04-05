Sylvester Stallone & Quentin Tarantino drehen Gangsterserie

Sylvester Stallone (79) und Quentin Tarantino (63) haben endlich zueinander gefunden: Die beiden Hollywood-Größen arbeiten laut TMZ gemeinsam an einer Gangsterserie, die in den 1930er-Jahren spielen soll. Die Miniserie ist auf insgesamt sechs Episoden angelegt und soll in Schwarz-Weiß gedreht werden, um die Atmosphäre der damaligen Ära authentisch einzufangen. Dabei setzt Quentin offenbar auf historische Kameras wie von Mitchell NC und Bell & Howell, um den Look der "Goldenen Ära" Hollywoods zu kreieren.

Für Fans der beiden ist die Zusammenarbeit jedoch mit einem Wermutstropfen verbunden: Fans werden Sylvester in der Serie nicht zu Gesicht bekommen. Der Actionstar agiert in dem Projekt nämlich nicht als Schauspieler, sondern als Regisseur hinter den Kulissen. Was nach diesem Bericht auch klar ist: Bei Quentins aktuellem Projekt handelt es sich nicht um seinen lange angekündigten zehnten und letzten Film, sondern um eine weitere Serie.

Quentin und Sylvester hatten in der Vergangenheit bereits mehrfach die Gelegenheit zur Zusammenarbeit, doch es kam nie dazu. Bereits 1997 war Sylvester für eine Rolle in Quentins Film "Jackie Brown" im Gespräch, berichtet kino.de. Damals sollte er die Figur des Louis Gara verkörpern, die schließlich an Robert De Niro (82) ging. Jahre später bot der Regisseur ihm die Hauptrolle des sadistischen Stuntman Mike McKay in "Death Proof - Todsicher" an, doch der Schauspieler lehnte ab. "Auf keinen Fall. Ich habe zwei Töchter; und dieser Kerl, seine Leidenschaft ist es, Teenagerinnen in sein Fahrzeug zu stecken und sie dann in eine Wand krachen zu lassen. Das wird nicht funktionieren", erklärte er 2012 gegenüber Maclean's. Die Rolle ging daraufhin an Kurt Russell (75). Nun, 27 Jahre nach dem ersten gescheiterten Versuch, finden die beiden Hollywood-Ikonen doch noch zusammen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Quentin Tarantino und Sylvester Stallone.

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Getty Images Quentin Tarantino bei der Eröffnungsgala und Premiere von "Partir Un Jour" bei den 78. Filmfestspielen von Cannes

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Getty Images Sylvester Stallone, Premiere von "Tulsa King" 2022