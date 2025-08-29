Nicht Pulp Fiction: Das ist Quentin Tarantinos bester Film

Quentin Tarantino (62) hat in einem ausführlichen Interview im Podcast "The Church of Tarantino" Einblicke in seine persönliche Sicht auf seine Filmografie gegeben. Dabei offenbarte er überraschende Favoriten: Während der Regisseur "Inglourious Basterds" als sein Meisterwerk bezeichnet, ist "Once Upon a Time in Hollywood" sein persönlicher Lieblingsfilm. "Kill Bill" wiederum sieht er als den Film, den nur er machen konnte. "‘Kill Bill’ ist der ultimative Quentin-Film", erklärte er. "Niemand sonst hätte ihn machen können. Jeder Aspekt daran ist aus meiner Fantasie, meiner Liebe und meiner Leidenschaft herausgerissen."

Ergänzend zu diesen Aussagen gab Quentin auch preis, welches seiner Drehbücher er für das stärkste hält. Am meisten beeindruckt ihn das Skript zu "Inglourious Basterds", dicht gefolgt von denen zu "Once Upon a Time in Hollywood" und "The Hateful Eight". Letzterer sei, so der Regisseur, durch seine solide Vorlage seine beste Arbeit als Regisseur am eigenen Stoff gewesen. Spannend: Obwohl "Once Upon a Time in Hollywood" einen besonderen Platz in seinem Herzen hat, überlässt Quentin die Fortsetzung "The Adventures of Cliff Booth" Hollywood-Kollege David Fincher (64). Der Grund? Er will sich lieber neuen, unbekannten Projekten widmen, statt auf vertrautem Terrain zu bleiben.

Privat bleibt der kreative Filmemacher seinen Prinzipien treu. Immer wieder betont Quentin, dass er nur zehn Filme drehen möchte, um sein Werk nicht unnötig zu erweitern. Doch auch abseits der Leinwand steht er nicht still. Der zweifache Vater hat in vergangenen Interviews betont, wie viel ihm seine Familie bedeutet und welche neue Inspiration er in seiner Rolle als Vater findet. Sein Streben nach einer Verbindung von Kunst und persönlichem Wachstum prägt offenbar nicht nur seine Karriere, sondern auch sein Privatleben.

Getty Images Quentin Tarantino, Regisseur

United Archives GmbH / ActionPress Uma Thurman in "Kill Bill", 2003

Getty Images Daniella Pick und Quentin Tarantino, Cannes Filmfestival, 2025