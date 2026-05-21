Alex Rodriguez und Freundin Jaclyn Cordeiro sind getrennt

Für den ehemaligen Baseballstar Alex Rodriguez (50) und seine Freundin Jaclyn Cordeiro ist es vorerst vorbei. Wie TMZ berichtet, haben sich der frühere Sportler und die Fitnesstrainerin getrennt. Laut einem Insider, der dem Portal gegenüber Stellung nahm, sollen die beiden bereits seit rund zwei Monaten getrennte Wege gehen – wobei die Trennung offenbar im Guten verlaufen ist.

Jaclyn selbst wandte sich mit einem Statement an TMZ und stellte klar, dass von Feindseligkeiten oder Drama keine Rede sein könne: "Alex und ich nehmen uns gerade etwas Zeit voneinander, aber es gibt weiterhin gegenseitige Liebe, Fürsorge und tiefen Respekt zwischen uns und für unsere Familien." Zudem erklärte sie, dass sie sich derzeit einer ernsten gesundheitlichen Angelegenheit in ihrer Familie widmen müsse. "Alex und ich stehen uns weiterhin sehr nahe, und aus Respekt für alle Beteiligten – besonders unsere Töchter und unsere Liebsten – würde ich darum bitten, dass jede Berichterstattung das Mitgefühl und die Privatsphäre widerspiegelt, die diese Situation verdient", so Jaclyn weiter.

Alex und Jaclyn lernten sich im Herbst 2022 kennen. Wenige Monate später machten sie ihre Beziehung öffentlich – ihr erster gemeinsamer Auftritt war ein NBA-Spiel im Januar 2023. Für Alex ist dies nicht die erste prominente Trennung: Der Sportler war zuvor unter anderem mit Sängerin Jennifer Lopez (56) liiert, von der er sich 2021 trennte, kurz bevor Jennifer und Ben Affleck (53) ihre Beziehung offiziell machten.

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Instagram / arod Alex Rodriguez und Freundin Jac Cordeiro

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Getty Images Alex Rodriguez im Jahr 2004

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IMAGO / MediaPunch Jennifer Lopez und Alex Rodriguez, März 2019