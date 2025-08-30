Tristan Thompson unterstützt True und Dream am Limostand

Tristan Thompson (34) teilte kürzlich auf Instagram herzerwärmende Fotos von einem ganz besonderen Familienmoment. Seine Tochter True (7) und ihre Cousine Dream Kardashian (8) hatten einen erfolgreichen Limonadenstand organisiert, den der stolze Vater mit den Worten "Die Limonade war eine zehn von zehn" kommentierte. Auch Trues jüngerer Bruder Tatum (3) war dabei und brachte alle mit seinem strahlenden Lächeln zum Schmelzen. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die Kinder stolz mit selbst gestalteten Schildern posieren, während Tatum den Einnahmenbehälter hält.

Tristan, der sich oft als liebevoller Vater zeigt, teilt Momente wie diese gerne mit seinen Fans auf Social Media. Neben der Unterstützung für den Limonadenstand gab er vor Kurzem auch einen Einblick in einen gemeinsamen Tag mit Prince, den er mit Ex-Partnerin Jordan Craig hat. Neben einem Schnappschuss, der den Basketballer und seinen Jungen im weißen Partnerlook zeigt, teilte er auch ein Video, in dem er Prince stolz in die Schule brachte. "Großer Drittklässler!" freute sich Tristan in dem Clip, der das vertraute Vater-Sohn-Gespann zeigte.

Während seine Söhne Prince und Theo aus früheren Beziehungen stammen, teilt sich Tristan True und Tatum mit Khloé Kardashian (41). Auch mit dem Realitystar ist der Sportler zwar nicht mehr zusammen, die beiden kümmern sich aber nach wie vor gemeinsam um ihre beiden Kinder und pflegen somit immer noch ein familiäres Verhältnis. Die harmonische Stimmung, die die beiden für ihre Kids schaffen, scheint zu überzeugen: In einer Folge von The Kardashians verriet die 40-Jährige sogar, dass ihre Tochter True bis heute nicht wisse, dass ihre Eltern verheiratet sind.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Tochter True und seiner Nichte Dream, Juli 2025

Instagram / realtristan13 Prince und Tristan Thompson, August 2025

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024