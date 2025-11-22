Mehr als Co-Eltern? Khloé Kardashian klärt über Tristan auf

Khloé Kardashian (41) hat sich in ihrem Podcast "Khloe In Wonder Land" am 19. November zu ihrer Beziehung mit Ex-Partner Tristan Thompson (34) geäußert, mit dem sie die beiden Kinder True und Tatum großzieht. Dabei stellte die TV-Bekanntheit klar: Zwischen den beiden gibt es keine romantische Verbindung mehr. "Tristan ist nicht zurück in meinem Leben. Er ist einfach der Vater meiner Kinder, also wird er in der Nähe seiner Kinder sein, und ich bin wirklich dankbar dafür", erklärte Khloé. Sie betonte zudem, wie wichtig ihr sei, dass Tristan eine starke Beziehung zu seinen Kindern pflege. Oft komme er sogar bei ihr zu Hause vorbei, um True und Tatum ins Bett zu bringen, verlasse das Haus danach aber sofort wieder.

Die beiden, die sich 2021 nach einer turbulenten On-Off-Beziehung trennten, halten ihre Treffen strikt auf die Kinder fokussiert. Während solche Besuche Teil des Alltags sind, kommen sie auch zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder wichtigen Momenten ihrer Kinder zusammen. Khloé teilte zudem mit, wie intensiv sie daran gearbeitet hat, nach Tristans öffentlichem Betrugsskandal wieder einen respektvollen Umgang zu entwickeln. Sie ging dafür selbst zu Therapiesitzungen und lernte, neu zu vertrauen. Besonders ihre Schwester Kylie Jenner (28) war ihr in dieser Zeit eine große Stütze. Kylie habe sie ermutigt, positiv zu bleiben, und Khloé versicherte, dank dieser Unterstützung heute entspannt mit der Situation umgehen zu können.

Bereits vor einigen Monaten hatte Khloé im Gespräch mit ihrer besten Freundin Malika Haqq (42) verraten, dass sie ihre Tochter True damals bewusst in dem Glauben lässt, ihre Eltern seien verheiratet. "True denkt, dass Tristan und ich verheiratet sind. Es ist das Richtige, dies zu tun. Meiner Meinung nach. Heiraten, Kinder haben. Das ist es, was ich ihr beibringen möchte", erklärte Khloé damals in einer Folge von The Kardashians. Malika pflichtete ihr bei und betonte, dass True das Konzept der Ehe ohnehin noch nicht wirklich begreifen könne.

Anzeige Anzeige

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei den Duftstars 2025 in Düsseldorf: Khloé Kardashian mit ihrem Award

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson, 2021