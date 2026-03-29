Anna-Maria Ferchichi beauftragt Chauffeur für Schminktasche

Anna-Maria Ferchichi (44) und ihr Ehemann Bushido (47) wollten eigentlich entspannt in ihren Italienurlaub starten, doch kaum im Hotel am Flughafen angekommen, realisierte die 44-Jährige den Super-GAU: Die Influencerin hatte ihre Schminktasche zu Hause vergessen. Für Anna-Maria war es keine Option, sich im Urlaub neue Make-up-Utensilien zuzulegen oder – Gott bewahre – darauf zu verzichten. Statt zu improvisieren und ihr Äußeres dem Zufall zu überlassen, entschied sie sich kurz vor Mitternacht schließlich für eine außergewöhnliche Lösung: Sie schickte kurzerhand einen privaten Chauffeur los, der die vergessene Schminktasche von ihrem Zuhause abholte und zu ihr ins Hotel brachte.

In ihrer Instagram-Story schilderte Anna-Maria die nächtliche Rettungsaktion im Detail: "Die Schminktasche war um 1:15 Uhr am Hotel", erklärt sie. Statt die Nacht im Flughafenhotel zu nutzen, um sich entspannt auf den Urlaub einzustellen, warteten die beiden also auf die Ankunft der Tasche – letztendlich mit Erfolg. Doch an Schlaf war danach kaum noch zu denken: "Bis wir geschlafen haben, war es 2:00 Uhr. Das heißt, wir sind müde, kommen jetzt in Italien an und machen erst mal Mittagsschlaf", fasst Anna-Maria den misslungenen Start in den gemeinsamen Urlaub zusammen. "Das war richtig für den Arsch, oder?", fragt sie Bushido schließlich lachend. Der Musiker sitzt seiner Frau sichtlich übernächtigt gegenüber und stimmt ihr zu.

Dass Anna-Maria in solchen Situationen auf ebenso besondere wie auch kostspielige Lösungen zurückgreifen kann, überrascht ihre Community kaum. Zusammen mit Bushido und den acht Kindern lebt sie seit Anfang des Jahres in einem großzügigen Anwesen im Münchner Nobelvorort Grünwald. Das Haus soll rund 1.000 Quadratmeter Wohnfläche mit 19 Zimmern bieten und viel Platz für die Großfamilie und ihre Angestellten haben. In den sozialen Netzwerken gewährt die Mutter immer wieder Einblicke in ihren Alltag zwischen Kindertrubel, Luxusleben und Ehealltag mit dem Rapper. Auch auf Reisen nimmt sie ihre Follower regelmäßig mit – inklusive kleiner und großer Pannen, die sie offen und mit viel Detailfreude erzählt.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026