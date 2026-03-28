Ehekrise in Rom: Anna-Maria und Bushido flogen getrennt

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) blicken in einer neuen Folge ihres RTL+-Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" auf eine turbulente Phase ihrer Ehe zurück. Das Ehepaar erinnert sich an eine Rom-Reise vor anderthalb Jahren, die in einem heftigen Streit endete und bereits ein deutliches Zeichen für die schwere Krise war, die später eskalierte. "Da habe ich schon gemerkt, dass wir eine ganz schöne Krise haben", erzählt die achtfache Mutter im Gespräch mit ihrem Mann. Auch der Rapper stimmt zu: "Wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich auch: Was stimmte mit uns denn nicht? Wirklich, wie weit das schon war. Das war krass." Anlass für die Erinnerungen ist ein anstehender Wochenendtrip nach Italien, auf den sich die beiden sehr freuen.

Wie heftig der Streit damals tatsächlich war, zeigt sich daran, dass Anna-Maria und Anis sich konsequent aus dem Weg gingen. Die beiden fuhren getrennt zum Flughafen und saßen auch im Flieger nicht zusammen. "Nee, unsere Krise kam schon nicht über Nacht", weiß die 44-Jährige heute. Ins Detail wollen die Ferchichis dabei nicht gehen, das sei ihnen zu "peinlich". Viele Monate nach dieser Reise entschieden sich Anna-Maria und Anis sogar für eine räumliche Trennung. Ihre Ehe stand kurz vor dem endgültigen Aus.

Doch das Paar hielt an seiner Liebe fest und suchte professionelle Hilfe. Mit einer Paartherapie und ihrem Umzug nach Deutschland fanden die Ferchichis tatsächlich wieder zusammen. Jetzt freuen sich die beiden umso mehr auf ihre gemeinsame Paarzeit ohne Kinder, aber mit Freunden, um sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen. Bevor es dann mit der gesamten Familie in den Urlaub geht, genießen Anna-Maria und Anis ihre wiedergefundene Zweisamkeit und wagen einen neuen Versuch in Italien.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026