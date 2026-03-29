Anna-Maria und Bushido frustriert über Villa-Renovierung

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) haben nach ihrem Umzug aus Dubai nach Deutschland mit unerwarteten Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Einrichtung ihrer neuen Luxusvilla am südlichen Stadtrand von München entwickelte sich für das Ehepaar zur echten Geduldsprobe. Anfang des Jahres war die Familie in das imposante Anwesen gezogen, in dem zuvor Fußballprofi Harry Kane (32) gewohnt hatte. Die beeindruckende Immobilie verfügt über 849 Quadratmeter Wohnfläche, 19 Zimmer, eine Hauptvilla, ein Gästehaus, eine Orangerie sowie einen Außenpool, eine Parkanlage und vier Stellplätze. Doch die Gestaltung der Räume stellte sich als deutlich komplizierter heraus als gedacht.

Um die Villa einzurichten, engagierten Anna-Maria und Bushido eine Innenarchitektin und setzten auf moderne Technologie in Form einer KI-Software. Ein Videograf dokumentierte zunächst alle Räume, bevor mithilfe künstlicher Intelligenz geplant wurde, wo Möbel und Dekoration platziert werden sollten. "In der Theorie toll und unfassbar schön", erinnerte sich Anna-Maria an das Konzept im Bild-Interview. Doch die Realität sah anders aus. Die KI-Software kam mit den Proportionen, Deckenhöhen und Fensterhöhen nicht zurecht – besonders problematisch in einem Haus mit edlen Verzierungen wie Stuck, Kronleuchtern und Bögen. Nach sieben Wochen Planung zogen sie die Reißleine und trennten sich von der Innenarchitektin samt Software. "Wir haben echt Geld in den Sand gesetzt", gab Anna-Maria zu, ohne jedoch konkrete Summen zu nennen. Sie räumte ein: "Das war wirklich ein Fehler und der geht auf meine Kappe."

Auch ihre Kinder hatten den Wechsel nach Deutschland nicht ganz sorgenfrei erlebt. Anna-Maria berichtete damals auf Instagram: "Jein, sie vermissen Dubai an sich nicht. Aber natürlich vermissen sie ihre Freunde und unsere Angestellten." Ganz abgeschlossen sei das Kapitel Dubai für die Familie aber noch nicht gewesen. Denn Haus und Visa hätten sie weiterhin behalten, genauso wie zwei Pferde und Angestellte vor Ort. "Sobald die Lage sich irgendwann beruhigt, werden wir auch wieder dort Zeit verbringen. Aber natürlich nicht vor Oktober (zu heiß), mal ganz abgesehen von der politischen Lage", erklärte die Influencerin.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, 2025

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anis und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern und den Nannys, Juli 2025