Sechs Espressi: Pedro Pascals überraschende Koffein-Toleranz

Pedro Pascal (51) sorgt mit einer simplen Kaffeebestellung für einen Mega-Buzz im Netz. In New York wurde der The Mandalorian-Star von einem Fan auf der Straße gefilmt – in seiner Hand ein XXL-Becher der Kaffeehauskette Starbucks. Auf TikTok ging das Video der Begegnung schnell viral, besonders wegen eines brisanten Details. Auf den Bildern ist der Bestellzettel am Becher gut zu erkennen, der verrät, was sich der Schauspieler hier genau gönnt: eine eisgekühlte Koffeinbombe mit gleich sechs Espressi auf einen Schlag.

Auf Reddit und TikTok teilten zahlreiche Nutzer ihre Gedanken zu Pedros beinahe beeindruckender Koffein-Toleranz: "Wie zum Teufel kann er das trinken? Ich würde davon eine ganze Woche wach bleiben", schrieb ein Fan zu dem Clip. Ein anderer User erinnerte sich an ein Interview des Schauspielers: "Ich habe kürzlich gehört, er könne nicht gut schlafen." Während manche Fans die Bestellung für extrem hielten, verteidigten sie andere als völlig normal. Einige vermuteten gar, dass seine chilenisch-amerikanischen Wurzeln eine Rolle spielen könnten: "Kaffee in den USA ist nicht annähernd so stark wie in Lateinamerika, also verstehe ich ihn."

Pedro erlebt seit einigen Jahren einen enormen Karriereaufschwung. Der Schauspieler, der diese Woche 51 Jahre alt wird, arbeitete rund zwei Jahrzehnte lang in der Unterhaltungsindustrie, bevor er 2014 als Oberyn Martell in der HBO-Serie Game of Thrones seinen Durchbruch feierte. Danach folgten Hauptrollen in "Narcos" und "The Mandalorian". 2023 spielte er die Hauptrolle des Joel Miller in der HBO-Serie "The Last of Us" an der Seite von Bella Ramsey (22). Im Internet hat sich Pedro eine riesige Fangemeinde aufgebaut, die ihn liebevoll "Daddy" nennt – eine Anspielung auf seine vielen Vaterrollen und seine charmante, herzliche Art im echten Leben.

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Getty Images Pedro Pascal, Schauspieler

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Getty Images Pedro Pascal stellt bei der Premiere der Finalstaffel "Game of Thrones" in New York Todesszene nach

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Imago Pedro Pascal, September 2025