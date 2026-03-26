Vom Hater zum Juror? Bushido ordnet alten DSDS-Diss ein

Bushido (47) steht kurz vor seinem Debüt als DSDS-Juror – doch zuerst muss sich der Rapper einigen unbequemen Fragen stellen. Wie Raptastisch berichtet, sprach das DSDS-Team den Künstler auf frühere, extrem harte Zeilen an, in denen er die Show und ihre Beteiligten scharf attackierte. Auf dem Album "Sonny Black" hatte Bushido im Track "Mitten in der Nacht" im Zuge seines damaligen Beefs mit Kay One (41) auch die RTL-Show ins Visier genommen, in der Kay 2014 als Juror in der Jury saß. Besonders hängen geblieben ist eine Zeile, die für Empörung sorgte: "Ich wünsche allen bei DSDS 'n positiven AIDS-Test", rappte er in dem Song. Fans dürften sich darüber wundern, dass nun ausgerechnet Bushido derjenige ist, der ab dem 4. April selbst neben Dieter Bohlen (72) in der DSDS-Jury sitzt.

Als die Produktion den Musiker mit seiner Vergangenheit konfrontierte, erklärte er, dass sein persönlicher Konflikt mit Kay One damals dazu geführt habe, dass die gesamte DSDS-Jury in Mitleidenschaft gezogen wurde. "Gerade im Rap ist man immer ganz schnell dabei, irgendwelche Sachen zu sagen und gerade auch meine Art von Rap ist natürlich auch eine Art, mich auszudrücken", sagte Bushido. Inzwischen seien aber elf Jahre vergangen und er selbst auch elf Jahre älter geworden. "Zeiten ändern sich und vor allem Zeiten ändern dich", betonte Bushido und fügte hinzu: "Und deswegen ist es heute natürlich gar kein Problem, dass ich in der Jury sitze."

In der 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" wird Bushido gemeinsam mit Dieter Bohlen und Ballermannstar Isi Glück nach neuen Gesangs- und Rap-Talenten suchen. Die Sendung wird allerdings in diesem Jahr ein deutlich anderes Format haben als gewohnt: RTL hat angekündigt, dass im klassischen TV nur noch zehn Folgen ausgestrahlt werden sollen. Bushido ist mit Sängerin Anna-Maria Ferchichi (44) verheiratet und Vater von acht Kindern. Neben seiner Musikkarriere ist er auch als Produzent und Unternehmer tätig.

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RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

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Imago Bushido live in der Uber Arena in Berlin auf der Abschiedstournee "Alles wird gut - Tour 2026", 12. Januar 2026

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ECKEN, DOMINIQUE / ActionPress Bushido und Kay One bei den GQ-Awards 2010 in Berlin