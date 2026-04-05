Amber Riley rechnet öffentlich mit der Broadway-Kultur ab

Amber Riley (40) hat jetzt öffentlich erklärt, warum sie trotz ihrer erfolgreichen Gesangskarriere nicht am Broadway auftreten will. Die Schauspielerin und Sängerin, die durch ihre Rolle als Mercedes Jones in der Serie "Glee" bekannt wurde, reagierte auf der Plattform Threads auf einen Beitrag, der behauptete, dass Theaterschauspieler in New York regelrecht "geschunden" würden wie beim Militär. Amber stimmte dieser Einschätzung zu, wie das Magazin People berichtet. Sie erklärte: "So ist es. Deswegen sage ich, wenn Leute mich darauf ansprechen, vielleicht mache ich es, wenn sich die Kultur ändert." Doch zum jetzigen Zeitpunkt schließt sie eine Karriere am Broadway für sich aus: "Von Menschen zu verlangen, dass sie acht Shows pro Woche in ihrer höchsten Stimmlage singen, ohne angemessene Unterstützung oder Vergütung? Absolut nicht", macht Amber in ihrem Kommentar deutlich.

Die 40-Jährige führte ihre Kritik weiter aus und betonte, dass selbst bestens ausgebildete Künstler sich bei einem so fordernden Zeitplan verletzen könnten. "Du kannst all das Training der Welt haben, was ich habe, und kannst dich trotzdem verletzen. Es ist nicht nachhaltig oder gesund. Jeder HNO-Arzt wird dir das bestätigen", schrieb sie dem Bericht nach auf Threads. Obwohl Amber bislang nicht am Broadway aufgetreten ist, verfügt sie durchaus über Bühnenerfahrung. Sie spielte in der Londoner Neuauflage des Musicals "Dreamgirls" und wurde dafür mit einem Olivier Award ausgezeichnet, dem britischen Pendant zum Tony Award.

In einem früheren Interview sprach Amber über die intensive Zeit bei "Glee", die sie als eine Art Ausbildungslager beschrieben hatte. "Das war buchstäblich wie ein Bootcamp. Es war Theater-Bootcamp, nur eben im Fernsehen", erklärte sie im März 2024 in einem Gespräch dem Magazin. Die Serie habe ihr beigebracht, mit wenig Schlaf zu funktionieren und dabei professionell zu bleiben. Während Amber dem Broadway fernbleibt, sind viele ihrer ehemaligen Kollegen aus "Glee" derzeit auf New Yorker Musicalbühnen zu sehen, darunter Lea Michele (39) in "Chess", Darren Criss (39) in "Maybe Happy Ending", Matthew Morrison (47) in "Just in Time" sowie Kevin McHale (37) in "The 25th Annual Putnam County Spelling Bee". Ab dem 9. April wird auch Heather Morris (39) in der Produktion "11 to Midnight" zu sehen sein.

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Getty Images Amber Riley bei den CMT Music Awards 2024

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Getty Images Amber Riley in Los Angeles im März 2023

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Getty Images Amber Riley, Star aus der Serie "Glee"

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