München-Umzug: Vermissen Anna-Maria Ferchichis Kinder Dubai?

Anna-Maria Ferchichi (44) und ihr Ehemann, Rapper Bushido (47), haben gemeinsam mit ihren Kindern den großen Schritt von Dubai zurück nach Deutschland gewagt. Die Familie lebt mittlerweile in einer Villa im noblen Grünwald bei München. Auf Instagram beantwortete Anna-Maria nun die Frage ihrer Follower, ob ihre Kinder die Wüstenmetropole vermissen würden. Ihre Antwort fiel gemischt aus: "Jein, sie vermissen Dubai an sich nicht. Aber natürlich vermissen sie ihre Freunde und unsere Angestellten." Ganz abgeschlossen sei das Kapitel Dubai aber noch nicht, wie sie weiter erklärte.

Die Familie habe sowohl ein Haus als auch ihre Emirates IDs, also ihre Visa, in Dubai behalten. Auch zwei Pferde und Angestellte bleiben vor Ort. "Sobald die Lage sich irgendwann beruhigt, werden wir auch wieder dort Zeit verbringen. Aber natürlich nicht vor Oktober (zu heiß), mal ganz abgesehen von der politischen Lage", führte Anna-Maria aus. In München scheint der Neustart für die Familie aber bereits geglückt zu sein. Auf die Frage, was ihre größte Überraschung beim Umzug nach München gewesen sei, antwortete sie: "Die Freunde unserer Kinder. Sie hatten nach zwei Tagen ihre ersten Verabredungen und haben nach wie vor eine große Clique." Die Kinder hätten schnell Anschluss gefunden, und manchmal würden sogar sechs Kinder bei ihnen übernachten.

In ihrem Podcast hatte Anna-Maria vor wenigen Tagen einen ehrlichen Einblick in die Schattenseiten ihres einstigen Luxuslebens in Dubai gegeben. Offen sprach die Influencerin darüber, wie das Rundum-sorglos-Paket aus Nannys, Haushälterinnen, Fahrer und Koch nicht nur sie, sondern auch den Familienalltag veränderte. "Ich habe irgendwann gemerkt, ich werde unzufrieden mit meiner Familie. Ich habe mich überflüssig gefühlt", erzählte Anna-Maria. Sie gestand sogar: "Ich war eineinhalb Jahre nicht mehr im Supermarkt und dafür schäme ich mich." Mit der Zeit wurde das Leben in Dubai für sie zunehmend eintönig. "Es ist dort wunderbar für eine Zeit. Irgendwann habe ich gemerkt, dass mir etwas fehlt. Ich fühle mich gelangweilt. Es ist wie eine Insel", so die Influencerin.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Familie im Urlaub

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026