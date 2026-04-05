Im Bett: Davina Geiss teilt heiße Ostergrüße mit ihren Fans

Davina Geiss (22) hat sich jetzt mit einem verführerischen Foto aus ihrem Bett bei ihren Fans gemeldet. Die ältere Tochter von Carmen (60) und Robert Geiss (62) postete in ihrer Instagram-Story eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der sie in einem Satin-Nachthemd zu sehen ist. Mit einem Kussmund und einer großen Brille posiert die 22-Jährige lässig im Bett, während sie eine Kette mit Kreuzanhänger trägt. Einen Text fügte Davina zu dem sinnlichen Schnappschuss nicht hinzu, stattdessen schmückte sie das Bild mit bunten Herz-Emojis.

Zuvor hatte die Influencerin ihren Followern bereits Einblicke in ihren entspannten Tag gewährt. In ihren Storys zeigte Davina Bilder vom Strand und dem blauen Meer sowie einen Lunch in einem Restaurant. Die Millionärstochter, die sich letztes Jahr einer Brust-OP unterzogen hat, scheint sich davon mittlerweile bestens erholt zu haben und ihr neues Körpergefühl nun sichtlich zu genießen. Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Shania (21) lebt Davina ein Leben voller Luxus und jettet regelmäßig zwischen verschiedenen Urlaubszielen hin und her.

Die beiden Schwestern sind auf den Social-Media-Kanälen aktiv und teilen regelmäßig Momente aus ihrem glamourösen Alltag mit ihren Fans. Erst vor Kurzem beschäftigten sich Davina und Shania jedoch laut Bunte.de mit einem ernsten Thema. Sie sprachen mit ihren Eltern Carmen und Robert über deren Nachlass und den Ernstfall. Das TV-Paar wollte seine Töchter frühzeitig auf diese Situation vorbereiten und bereits einige wichtige Fragen klären. Die Geissens, die durch ihre gleichnamige Realityshow bekannt wurden, zeigen ihren Töchtern seit Jahren, wie man das Leben in vollen Zügen genießt.

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, TV-Bekanntheit

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Instagram / davinageiss TV-Star Davina Geiss, April 2026

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Instagram / carmengeiss Robert und Carmen Geiss mit ihrer Tochter Davina