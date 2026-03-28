"Eine Größe mehr": Anna-Maria Ferchichi bekommt Outfit-Panik

Anna-Maria Ferchichi (44) steht vor einem modischen Problem: Seit der Rückkehr ihrer Familie nach Deutschland hat die achtfache Mutter drei Monate lang keinen Sport mehr gemacht – und das bleibt nicht ohne Folgen. Als sie ihren Koffer für einen Wochenendtrip nach Italien mit Ehemann Bushido (47) packen will, stellt sie fest, dass ihre Kleider plötzlich zu eng sitzen. "Ich habe eine Kleidergröße mehr", gesteht Anna-Maria in der neuesten Folge des Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi - Der Bushido Podcast". Die 44-Jährige erklärt, dass man ihr die Veränderung vielleicht nicht sofort ansehe, weil sie meist in dicken Pullovern herumlaufe. Als sie jedoch in ihre engen Kleider schlüpfen wollte, wurde das Problem offensichtlich.

Der Grund für die Sportpause liegt im veränderten Alltag der Familie. In Dubai hatte Anna-Maria noch viermal pro Woche trainiert und deutlich mehr auf ihre Figur geachtet. Doch seit der Rückkehr nach Deutschland übernimmt sie viele Aufgaben wieder selbst, hinzu kommt das Einrichten der fast 1.000 Quadratmeter großen Villa. "Hier habe ich die drei Monate keine Zeit gehabt und es ein bisschen schleifen lassen", klagt sie ihrem Mann ihr Leid. Als sie feststellen musste, dass ihre Kleider "ein Hauch von nichts" sind und viel zu eng sitzen, bekam sie "leichte Panik" und dachte sich: "Hilfe, ich habe nichts anzuziehen." Bushido bestätigt lachend, dass ihm die kleine Outfitkrise seiner Frau nicht entgangen sei.

Besonders wichtig ist Anna-Maria, beim Pärchenwochenende in Italien gut auszusehen. Die beiden hatten schon lange keinen gemeinsamen Trip mehr unternommen. "Ich möchte ja auch schön aussehen für dich. Da sind die ganzen schönen Italienerinnen. Wir gehen nicht oft aus, kennen uns schon 15 Jahre. Also ich möchte schon, dass du an den Abenden denkst: Sie sieht aber gut aus", erklärt sie ihrem Ehemann. Bushido versichert seiner Frau jedoch sofort: "Das tue ich jeden Tag!" Die Familie hatte vor einigen Monaten nach mehreren Jahren in Dubai einen Neustart in Deutschland gewagt und sich für das beschauliche Grünwald bei München entschieden.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024