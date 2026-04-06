Earl of Wessex (18) überrascht bei royalem Oster-Auftritt

James Mountbatten-Windsor (18), der Earl of Wessex, hat beim traditionellen Ostergottesdienst der britischen Royals eine ungewöhnlich prominente Rolle eingenommen. Am Sonntag lief der Sohn von Prinz Edward (62) und Herzogin Sophie (61) direkt hinter Prinz William (43), Prinzessin Kate (44) und deren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) zur St. George's Chapel in Windsor Castle. Vor der Kapelle wurde James in ein entspanntes Gespräch mit Kate verwickelt, bevor die Royals den Ostergottesdienst betraten, der von König Charles (77) und Königin Camilla (78) angeführt wurde. Für den jungen Earl, der in der Vergangenheit oft als "versteckter Royal" bezeichnet wurde, war es ein seltener öffentlicher Auftritt.

Seine Schwester Lady Louise Windsor (22) konnte nicht dabei sein, da sie an der University of St Andrews ihrem Studium nachgeht. Auch Mutter Sophie, die Herzogin von Edinburgh, fehlte beim Gottesdienst, weil sie sich nach Angaben des Palastes "nicht wohl" fühlte. James, der derzeit seine Ausbildung am renommierten Radley College in Oxfordshire absolviert, ist als jüngstes Enkelkind von Königin Elizabeth II. aktuell auf Platz 16 der britischen Thronfolge. Seit seinem 18. Geburtstag im Dezember wird verstärkt darüber spekuliert, welche Rolle er künftig in der königlichen Familie spielen könnte.

James und seine Schwester wuchsen bewusst ohne HRH-Titel auf, da ihre Eltern ihnen eine möglichst normale Kindheit ermöglichen wollten. Sophie erklärte in einem Interview mit der BBC, dass es ihr und Edward wichtig sei, den Kindern einen normalen Start ins Leben zu geben, damit sie später selbst arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen können. Der Earl verbrachte seine Kindheit weitgehend abseits des Rampenlichts, mit Freunden, Schulbesuchen und Angelausflügen in Schottland. Besonders das Fliegenfischen soll ihn mit der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) verbunden haben, zu deren Lieblingen er gezählt wurde. Ob James nach seinen Abschlussprüfungen wie Louise eine Universität besuchen oder direkt als arbeitendes Mitglied der Königsfamilie in die Öffentlichkeit treten wird, ist noch unklar. Selbst seine Mutter gab gegenüber The Times zu, dass sie bei ihrem Sohn nicht wisse, welchen Weg er einschlagen werde.

Anzeige Anzeige

Imago Ankunft zur Osterandacht in Windsor: Prince Edward, Duke of Edinburgh, mit James, Earl of Wessex

Anzeige Anzeige

Imago Besucher beim Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Charlotte, Catherine, Prinz George, Prinz Louis, Prinz William und James, Earl of Wessex beim Ostergottesdienst in Windsor