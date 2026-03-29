Rúrik Gíslason feiert seine erste Hauptrolle in Netflix-Film

Rúrik Gíslason (38) feiert ein besonderes Debüt: Der ehemalige Fußballprofi und Let's Dance-Gewinner übernimmt laut Bild seine erste Hauptrolle in einem Spielfilm. In der Netflix-Komödie "Eat Pray Bark – Therapie auf vier Pfoten", die ab dem 1. April auf der Streamingplattform zu sehen ist, verkörpert der Isländer den Hundetrainer Nodon. In den Tiroler Bergen bringt er fünf gestressten Großstädtern bei, wie sie mithilfe ihrer Vierbeiner besser im Leben zurechtkommen können. Die Pointe des Films: Am Ende sind es nicht die Hunde, die Hilfe brauchen, sondern ihre Menschen. An seiner Seite spielt unter anderem Alexandra Maria Lara (47), die die Politikerin "Urschi" verkörpert.

Eine besondere Herausforderung für Rúrik war dabei die Sprache, denn der Film wurde komplett auf Deutsch gedreht. Alexandra zeigte sich beeindruckt von seinem Können und erklärte gegenüber Bild: "Wer schon mal in einer fremden Sprache einen halbwegs witzigen Satz unfallfrei herausbekommen hat, ahnt, was es bedeutet, damit gleich einen ganzen Film zu tragen." Sie lobte seine Disziplin und Vorbereitung und nannte seinen Umgang mit dem Extra-Stress "bewundernswert". Beim Dreh in Seefeld in Österreich herrschte nach Aussagen beider eine "Klassenfahrt-Stimmung", das Ensemble mit unter anderem Devid Striesow (52) mochte sich sehr. Rúrik schwärmte von Alexandra: "Sie ist eine Kollegin, die nicht mit Ego, sondern mit Größe führt, eine echte Teamplayerin."

Der 38-Jährige beweist einmal mehr seinen Ehrgeiz, neue Dinge anzupacken. "Diese Challenge ist mein Antrieb und ich verschwende keine Zeit, um neue Dinge zu starten", erklärte er. Der frühere Nationalspieler, der 2021 bei Let's Dance triumphierte und 2022 bei The Masked Singer antrat, ist bekannt dafür, sich blitzschnell neue Fähigkeiten anzueignen. Er brachte sich im Rekordtempo das Gitarrespielen bei und schaffte es beim Golf innerhalb von zwei Jahren auf Handicap 8. Auch mit einschneidenden Veränderungen geht er entschlossen um: 2020 beendete er seine Fußballkarriere, nachdem seine Mutter gestorben war. "Ich versuche, auch aus dunklen Momenten Neuanfänge zu schaffen", sagte er.

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IMAGO / APress Rúrik Gíslason, Februar 2026

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Getty Images "Let's Dance"-Sieger Rúrik Gíslason

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Getty Images Rúrik Gíslason, ehemaliger Fußball-Profi