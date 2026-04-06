Herzogin Meghan gibt Einblicke ins Osterfest mit ihren Kids

Herzogin Meghan (44) hat ihren Followern auf Instagram einen seltenen Einblick in die Osterfeiertage ihrer Familie gewährt. Am Ostersonntag feierte sie gemeinsam mit Prinz Harry (41) und den beiden Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) das Fest in ihrem Zuhause in Kalifornien. In mehreren kurzen Videoclips zeigte Meghan, wie die Geschwister mit Osterkörbchen in der Hand über den Rasen rannten und nach Eiern suchten. Lilibet trug für den Anlass ein Paar festlicher Hasenohren. Archie betätigte sich künstlerisch und malte mit einem Gerät namens "The Dinomazing Egg Decorator" bunte Streifen auf ein Ei. "Frohe Ostern", wünschte Meghan ihren Fans ein frohes Fest.

Weitere Videos zeigen die Kinder, wie sie mit ihren mit Leckereien und kleinen Geschenken gefüllten Körbchen einen Steinweg im Garten entlanglaufen, begleitet von einem Hund. In einem anderen Clip ist Lilibet barfuß auf dem Rasen zu sehen, gekleidet in ein rosa Kleid mit Blumenmuster und zwei Kuscheltiere im Arm. Ihr langes rotes Haar glänzt im Sonnenlicht, während im Hintergrund Vogelgezwitscher zu hören ist. Selbst die Hühner der Familie kamen nicht zu kurz und erhielten als Oster-Leckerbissen frischen Salat.

Harry und Meghan leben seit ihrem Rückzug aus den royalen Verpflichtungen im Jahr 2020 in Kalifornien und ziehen ihre beiden Kinder weitgehend fernab der Öffentlichkeit auf. In London besucht die britische Königsfamilie währenddessen traditionell an Ostern gemeinsam den Gottesdienst in der St. George's Chapel – Meghan hat an diesen Feiern nie teilgenommen. Im Jahr 2018 fiel Ostern auf die Tage kurz vor ihrer Hochzeit und das Paar entschied sich, nicht dabei zu sein. Ein Jahr später war die Schauspielerin hochschwanger mit Archie, der am 6. Mai 2019 zur Welt kam, und blieb ebenfalls zu Hause.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, Ostern 2026 in Kalifornien

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet an Ostern 2026