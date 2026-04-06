Mondlandungs-Theorie: Blue-Star Lee Ryan von Tiktok gesperrt

Lee Ryan (42) ist erneut von TikTok verbannt worden. Der Sänger von Blue teilte seinen Followern auf Instagram mit, dass er die Plattform nicht mehr nutzen kann – und das bereits zum dritten Mal. Der Sänger macht dafür seine Videos über den Mond und ultra-verarbeitete Lebensmittel verantwortlich, in denen er seine Verschwörungstheorien verbreitete. "Also, heute an Ostern, was ein schöner Tag für die Welt war, um Jesus zu feiern, wurde ich auf TikTok gebannt", erklärte Lee in einem Video. "Ich glaube nicht, dass denen gefallen hat, was ich gesagt habe, als ich über den Mond von der NASA gesprochen habe, was für ein Haufen Schwachsinn das war, und darüber, wie einige Lebensmittel, die man euch füttert, im Grunde Gift sind."

In seiner Story setzte der Musiker noch einen drauf und schrieb: "Wieder von TikTok gebannt! Dafür, dass ich Wahrheiten über diese durchgeknallte Lügenwelt spreche... die Kontrolle ist real. Wir sind nur Sklaven eines sehr korrupten und kontrollierten Systems. Sie machen dich krank und geben dir dann das Heilmittel für Profit. Fakt." Unter seinem Video fügte Lee hinzu: "Hoppla. Ich schätze, die Wahrheit ist heutzutage beleidigend." Der Sänger kündigte an, seine Aktivitäten nun auf andere Social-Media-Plattformen zu verlagern und dort weiterzumachen.

Lee wurde im September zum sechsten Mal Vater, als seine Frau Verity Paris eine gesunde Tochter zur Welt brachte. Es ist das vierte gemeinsame Kind des Paares, das 2022 in einer stillen Zeremonie in Gibraltar geheiratet hatte und die Hochzeit im Oktober desselben Jahres mit einer großen Feier in Sevilla nachholte. Aus früheren Beziehungen hat Lee zwei weitere Kinder: Tochter Bluebell mit seiner Ex Jessica Keevil und Sohn Rayn mit seiner Ex-Verlobten Samantha Miller. Der Sänger lebt seit drei Jahren mit seiner Familie in Spanien.

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Getty Images Lee Ryan, Juni 2024

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Getty Images Die Mitglieder der Band Blue, November 2024

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Getty Images Lee Ryan, Musiker