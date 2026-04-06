Finaleinzug: "Promis unter Palmen"-Ladys müssen Gage opfern

Kurz vor dem alles entscheidenden Finale von Promis unter Palmen müssen die Kandidatinnen noch einmal richtig zittern: Dilara Kruse, Franziska Temme (31), Edith Stehfest (30) und Gina-Lisa Lohfink (39) nehmen im Halbfinale am Pokertisch Platz – und ausgerechnet ihre eigene Gage steht plötzlich auf dem Spiel. Wie die aktuelle Folge zeigt, sollen die vier Kandidatinnen innerhalb von nur fünf Minuten geheim notieren, wie viel Geld sie freiwillig von ihrer Gage abgeben, um damit den Jackpot zu erhöhen und sich den Einzug ins Finale zu sichern. Nur die drei höchsten Gebote führen direkt ins Finale, die Frau mit der niedrigsten Summe ist raus.

Die ungewöhnliche Regel sorgt sofort für dicke Luft im Palmenparadies. "Mega asozial von euch, sage ich euch ehrlich", schimpft Franziska. Auch Dilara ist außer sich: "Das geht mir alles auf den Sack, ich habe keine Lust mehr. Dann wollt ihr noch mein Geld haben, was ich hier erarbeitet habe", poltert die Teilnehmerin weiter. Trotzdem geben alle vier Frauen rechtzeitig ihr Gebot ab: Dilara setzt 5.111,11 Euro, Franziska bietet 10.000,99 Euro und Gina-Lisa haut mit satten 23.000 Euro einen echten Kracher raus. Edith entscheidet sich mit 1.312,88 Euro für die kleinste Summe – und genau das kostet sie den Platz im Finale. Durch die hohen Einsätze wächst der Jackpot auf die Rekordsumme von 83.112,10 Euro.

Nach ihrem Exit spricht Edith im Einzelinterview offen über ihre Beweggründe. "Ich wäre sehr gerne in einer anderen Lebenssituation, weil dann würde ich eine sehr große Summe aufschreiben. Ich bin nicht in dieser Situation und ich bin auch nicht Eric, der weiß, er hätte jedes verdammte Finalspiel gewinnen können", erklärt die zweifache Mama in der Folge. Vor allem Gina-Lisa nimmt der Abschied schwer mit: Die 39-Jährige bricht in Tränen aus, weil ihre Verbündete gehen muss. Edith kümmert sich noch um die aufgelöste Reality-Teilnehmerin, tröstet sie und schenkt ihr sogar ihren Glücksring. Vor ihr war es Maurice Dziwak (27), der seine Koffer packen musste und ebenfalls den Finaleinzug verpasste.

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Joyn Dilara Kruse bei "Promis unter Palmen" 2026

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Joyn Dilara Kruse und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen" 2026

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Joyn Gina-Lisa Lohfink bei "Promis unter Palmen" 2026