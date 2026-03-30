Drama und Chaos: Wer muss "Promis unter Palmen" verlassen?

Bei Promis unter Palmen eskaliert das Taktik-Chaos: Edith Stehfest (30) und Gina-Lisa Lohfink (39) werden zu neuen Teamchefs ernannt – und prompt schmiedet Edith einen brisanten Plan für ein reines Frauen-Finale. Ihr Ziel: Die Männer Maurice Dziwak (27) und Kevin Wolter sollen nacheinander aus dem Spiel gekegelt werden. Edith vertraut ihr Vorhaben Gina-Lisa an, doch die Blondine hält davon gar nichts und läuft direkt zu Maurice, um ihm von dem Hinterzimmer-Deal zu erzählen – er ahnt bereits, dass da etwas im Busch ist. Während die Nerven in der Villa blank liegen, zieht Franziska Temme (31) alle Register: Sie hält Ediths Frauenbündnis für eine gute Idee und will das anstehende Teamspiel bewusst sabotieren. Zusammen mit Kevin und Gina-Lisa tritt sie im Spiel an – und setzt darauf, dass ihre Verbündeten Dilara Kruse und Maurice sie später in einer Nominierung vor dem Rauswurf retten, damit am Ende Kevin gehen muss.

Der Plan geht tatsächlich auf: Franzis Team verliert, sodass sie gemeinsam mit Kevin auf der Abschussliste landet. In der emotionalen Entscheidung müssen Edith, Dilara und Maurice zwischen den beiden wählen. Edith entscheidet sich klar gegen Kevin, Dilara stimmt ebenfalls gegen ihn – sie hatte Franzi zuvor die Hand darauf gegeben, sie nicht zu nominieren. Am Ende votet auch Maurice für Kevin. Für ihn ist nach diesem Dreifach-Votum Schluss bei "Promis unter Palmen" – und der Auszug trifft ihn hart. Im anschließenden Interview spricht der Fitnessfan offen über seine Enttäuschung: "Dilara, aber besonders auch Maurice, haben mir schon das Herz gebrochen. Als Mann mit Ehre, Stolz und Werten hätte ich einfach was anderes erwartet." Trotzdem findet er auch versöhnliche Worte: Er sei über sich hinausgewachsen, habe tolle Menschen kennengelernt und sehe die Enttäuschung eher als persönliche Weiterentwicklung.

Schon in der letzten Folge musste sich ein Star aus der Villa verabschieden. Damals traf es Eric Stehfest (36), nachdem Dilara ihn mit ihrer Nominiertenkarte überraschend auf die Abschussliste befördert hatte. Eric ahnte bereits, dass ihm ein harter Abend bevorstand. "Dass jetzt niemand unbedingt Maurice nehmen wird, ist mir schon klar, und deswegen wird das jetzt eine Entscheidung zwischen Edith und mir werden", erklärte der Schauspieler damals. Tatsächlich wurde es am Ende besonders spannend, als Kevin als letztes Teammitglied das Zünglein an der Waage war. Trotz vorheriger Absprachen stimmte der Fitnessprofi doch gegen Eric und begründete seine Entscheidung damit, dass Eric sich angeblich zum Einzelkämpfer entwickelt hatte.

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Joyn Eric und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2026