"Promis unter Palmen": Finale endet im Quoten-Debakel

Bitteres Ende für eine eigentlich rekordverdächtige Staffel: Am Ostermontag flimmerte das Finale von "Promis unter Palmen" über die Sat.1-Bildschirme – und stürzte in ein Quotendebakel. Wie das Medienportal DWDL berichtet, verfolgten nur 750.000 Menschen die letzte Folge der Realityshow, in der Franziska Temme (31) sich den Sieg und die Rekordsumme von 83.112,10 Euro sicherte. Noch nie zuvor schalteten so wenige Zuschauer bei "Promis unter Palmen" ein. Besonders katastrophal fiel die Quote in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen aus: Hier erreichte das Format gerade einmal mickrige 4,2 Prozent Marktanteil, was bedeutet, dass nur 170.000 Menschen aus dieser Altersklasse das Finale sahen.

Die schwachen Zahlen im linearen Fernsehen stehen jedoch in deutlichem Kontrast zum Erfolg auf dem Streamingdienst Joyn. Dort konnte die Show laut den aktuellen Zahlen der AGF mit ihrer stärksten Folge über 1,3 Millionen Views verzeichnen. Die schlechten TV-Quoten am Ostermontag könnten allerdings der starken Konkurrenz geschuldet sein: Während Sat.1 auf "Promis unter Palmen" setzte, lockte die ARD mit einem "Tatort", das ZDF zeigte "Nord Nord Mord" und RTL punktete mit einem Oster-Special von "Wer wird Millionär?". Damit hatte das Trashformat kaum eine Chance gegen die etablierten Formate der Konkurrenz.

Inhaltlich bot das Finale eigentlich genügend Zündstoff: Die verbliebenen Stars mussten entscheiden, wie viel sie von ihrer eigenen Gage in den Jackpot einzahlen. Wer am wenigsten opferte, musste sofort die Koffer packen. Am Ende landete so eine bislang unerreichte Gewinnsumme im Topf – doch außer Franziska sah niemand etwas davon. Mit dabei waren in der vierten Staffel unter anderem Eric Stehfest (36), Anouschka Renzi (61), Gina-Lisa Lohfink (39), Dilara Kruse und Claude-Oliver Rudolph (69), der im Finale als Moderator fungierte.

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Joyn / Gerhard Merzeder Dilara Kruse, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2026

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Imago Franziska Temme bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cineova Köln am 04.02.2026

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Joyn Martin Angelo, Franziska Temma, Edith Stehfest und Dilara Kruse bei "Promis unter Palmen" 2026

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