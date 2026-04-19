Nach PuP-Eklat: Hat sich Anouschka bei Martin entschuldigt?

Bei Promis unter Palmen flogen zwischen Anouschka Renzi (61) und Martin Angelo (32) derart heftig die Fetzen, dass die Produktion radikal durchgreifen musste: Die Auseinandersetzung war so massiv, dass mehrere Aussagen im Nachhinein mit einem Piepen zensiert wurden, da sie deutlich unter der Gürtellinie lagen. Fans werfen der Schauspielerin seither vor, den 32-Jährigen aufgrund seiner sexuellen Orientierung verbal attackiert zu haben, und fragen sich, ob Anouschka und Martin die Wogen nach Drehschluss glätten konnten. Im Gespräch mit Promiflash bricht er nun sein Schweigen und sorgt für die bittere Gewissheit: "Nein, es gab keine Entschuldigung von ihr."

Weiter erklärt Martin: "Anouschka ist sich ihrer Sache sehr bewusst und sicher. Sie denkt, sie hat nichts falsch gemacht. Das sehe ich anders." Dennoch zeigt sich der Realitystar nachdenklich: "Ich hätte mir irgendwie schon gewünscht, dass sie ein bisschen Einsicht zeigt – einfach aus Rücksicht auf Leute, die schon sehr verletzt worden sind, aufgrund solcher Aussagen." Dennoch scheint er mit dem Thema abgeschlossen zu haben. Martin stellt klar, dass man Menschen nicht ändern könne. Wenn Anouschka diesen Weg gehen wolle, müsse sie das tun, so sein abschließendes Urteil zur festgefahrenen Situation.

Für beide ist das Leben im Rampenlicht längst Routine. Martin ist bereits seit Jahren ein bekanntes Gesicht in verschiedenen Realityformaten und für seine ehrliche Art vor der Kamera bekannt. Auch Anouschka bringt jahrzehntelange TV-Erfahrung mit: Die Schauspielerin steht seit ihrer Jugend vor der Kamera und wechselt souverän zwischen Theaterbühne und Unterhaltungsshows. Dass in Formaten wie diesen Welten aufeinanderprallen, ist fast vorprogrammiert. Dennoch zeigen die emotionalen Nachwirkungen dieses Konflikts, dass die intensiven Momente im Reality-TV die Stars und Sternchen oft weit über die eigentliche Sendezeit hinaus beschäftigen.

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Collage: Imago, Imago Collage: Anouschka Renzi und Martin Angelo

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Joyn Martin Angelo, Franziska Temma, Edith Stehfest und Dilara Kruse bei "Promis unter Palmen" 2026

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Imago Silvia Wollny und Anouschka Renzi bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026