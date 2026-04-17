"Promis unter Palmen": So hat Anouschka Martin beschimpft

Bei Promis unter Palmen lieferten sich Martin Angelo (32) und Anouschka Renzi (61) einen heftigen Streit, der für mächtig Zündstoff sorgte. In der Sendung zensierte die Produktion die schlimmsten Beleidigungen der Schauspielerin mit einem Piepton – doch was genau Anouschka gesagt hat, blieb damit zunächst im Dunkeln. Im Promiflash-Interview spricht Martin nun Klartext und enthüllt, welche Worte die 61-Jährige ihm gegenüber verwendet hat.

Demnach hat sich Anouschka im Streit homophober Schimpfwörter bedient. "Na ja, sie hat schon die Worte 'T*nte' und 'Schw*chtel' gesagt. Und das sind halt so Worte, bei denen ich mir denke: Ich glaube, im Jahr 2026 sollten diese nicht mehr verwendet werden. Egal, was man vielleicht getrunken hat oder warum man sich irgendwie getriggert gefühlt hat – ich glaube, es gibt Grenzen. Diese Grenzen sollte man nicht überschreiten, und das hat sie definitiv getan", betont Martin gegenüber Promiflash. Und auch nach der Ausstrahlung zeige Anouschka keine Reue, so der Realitystar weiter: "Sie ist ja auch nicht einsichtig. Auch in den YouTube-Videos, die sie da kommentiert hat, hat sie nicht wirklich Einsicht gezeigt."

Den Grundstein für den heftigen Zoff zwischen den beiden legte eine Spielrunde in der Show, bei der Martin Anouschka als die Person bezeichnete, mit der er am wenigsten freiwillig Zeit verbringen würde. Danach eskalierte der Streit zwischen den beiden zunehmend. Was die Reaktion der Schauspielerin angeht, zeigt sich Martin inzwischen aber offenbar entspannt. "Das ist okay. Sie muss für sich entscheiden, was ihr Weg ist. Ich entscheide für mich, was mein Weg ist", sagt er zu Promiflash.

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Imago Martin Angelo bei der Premiere von "Promis unter Palmen"

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Imago Bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln: Schauspielerin Anouschka Renzi am 04.02.2026

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Joyn Martin Angelo, Franziska Temma, Edith Stehfest und Dilara Kruse bei "Promis unter Palmen" 2026