Vor Halbfinale: Dieser Star fliegt bei "Promis unter Palmen"

Kurz vor dem großen Halbfinale ist für Maurice Dziwak (27) bei Promis unter Palmen Schluss: Der Realitystar muss die Koffer packen und verlässt die Show, noch bevor es in die entscheidende Runde geht. In der aktuellen Folge geraten der 27-Jährige, Edith Stehfest (30), Dilara Kruse, Gina-Lisa Lohfink (39) und Franziska Temme (31) in einem nervenaufreibenden Spiel an ihre Grenzen. Wie in der Episode zu sehen ist, geht es beim Wettkampf um den Einzug ins Halbfinale ums Zählen – und ausgerechnet Maurice und Edith patzen. Während Dilara, Gina-Lisa und Franzi souverän abliefern, stehen die beiden Verlierer am Ende im direkten Duell um das letzte Ticket.

Weil Maurice und Edith im Spiel gleichauf liegen, muss die Entscheidung im Stechen fallen – und das sorgt für reichlich Spannung. Mit einer Würfelkelle sollen die beiden eine möglichst hohe Punktzahl erwürfeln, jeweils drei Versuche sind erlaubt. "Mehr Dramatik geht, glaube ich, gar nicht", bringt der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat die Situation in der Show auf den Punkt. Doch es kommt noch dicker: Bei der Auswertung zeigt sich, dass beide zunächst die Gesamtzahl zehn gewürfelt haben. Die Entscheidung wird deshalb in eine zweite Runde verlegt – und dort hat Edith am Ende die Nase vorn. Sie kommt auf elf Punkte, Maurice nur auf sieben. "Man sagt doch immer: 'Pech in der Liebe, Glück im Spiel'", freut sich die zweifache Mutter in der Folge und erklärt die Elf zu ihrer persönlichen Glückszahl, weil beide Kinder an einem 11. geboren wurden und sie sich die Zahl sogar tätowieren ließ.

Für Maurice platzt damit unmittelbar vor dem Halbfinale der Traum vom Sieg. In der Sendung wirkt der Kandidat sichtlich niedergeschlagen und hadert vor allem mit seiner eigenen Leistung: "Ich bin von mir selber sehr enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Dass ich das nicht hinbekommen habe", sagt er nach seinem Aus und ärgert sich besonders darüber, das vorherige Spiel nicht schon für sich entschieden zu haben. Während sich Gina-Lisa offen für Edith freut, reagieren Dilara und Franzi enttäuscht über den Abschied ihres Mitstreiters – die Frauen hatten sich im Verlauf der Staffel immer wieder gut mit Maurice verstanden. Nach seinem Exit steht nun fest: Das Halbfinale von "Promis unter Palmen" wird zur reinen Frauensache – nachdem vor Maurice auch schon Kevin Wolter aus der Show geflogen ist.

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Joyn Dilara Kruse und Franziska Temme bei "Promis unter Palmen" 2026

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Joyn Maurice beim Stechen mit Edith, "Promis unter Palmen" 2026

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Joyn Gina-Lisa Lohfink und Edith Stehfest bei "Promis unter Palmen" 2026