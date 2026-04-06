Gerüchte falsch: Taylor Swift heiratet nicht am 13. Juni

Die Gerüchte um das angebliche Hochzeitsdatum von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) am 13. Juni haben sich als falsch herausgestellt. Monatelang kursierten Spekulationen, dass sich die Sängerin und der Footballprofi an diesem Termin im Ocean House Resort in Watch Hill, Rhode Island, das Jawort geben würden. Doch nun hat Hochzeitsplanerin Tara Guerard auf Instagram Klarheit geschaffen und die Vermutungen dementiert. "Ich bin die Hochzeitsplanerin für den 13. Juni im Ocean House in Rhode Island. Tut mir leid, euch mitteilen zu müssen: Taylor ist an diesem Wochenende nicht meine Braut!", schrieb die Event-Koordinatorin, die in South Carolina und New York tätig ist.

Das Luxusresort in Rhode Island war immer wieder als möglicher Hochzeitsort ins Spiel gebracht worden, da Taylor in der gleichen Gegend eines ihrer bekanntesten Anwesen besitzt. Auch Travis' Schwägerin Kylie Kelce (34) hatte sich vor Kurzem zu den anhaltenden Spekulationen geäußert und klargestellt, dass es keine Informationen zu geben gibt. "An buchstäblich jeden: Hört auf, mich und meine Schwiegermutter nach der bevorstehenden Hochzeit zu fragen", forderte sie Anfang April in ihrem Podcast "Not Gonna Lie". "Niemand wird euch verdammt nochmal irgendetwas verraten. Ich habe keine Details", betonte die Mutter von vier Töchtern deutlich.

Travis und Taylor hatten sich im August verlobt, seitdem wird nicht nur von Millionen Fans über ihre Hochzeitspläne spekuliert. Die Familie des NFL-Stars blieb in den vergangenen Monaten auffallend zurückhaltend, was Details zur Trauung betrifft. Sein Bruder Jason Kelce (38) zeigte sich während öffentlichen Auftritten diplomatisch und merkte lediglich an, dass er sich für das Paar freue. Taylor hatte im Oktober in der "Graham Norton Show" auf die Frage nach dem Hochzeitsdatum nur augenzwinkernd geantwortet: "Oh, ihr werdet es erfahren." Zu diesem Zeitpunkt hatte die Musikerin noch nicht einmal mit der Planung begonnen. "Ich mache jetzt erst mal das Albumding, das ist eine große Sache. Dann kommt die Hochzeit danach", erklärte sie damals im Interview.

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ActionPress / Tatiana / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025