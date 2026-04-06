Nepo-Baby Hudson Stone: Musiktraum bei Disney wird wahr

Hudson Stone, der 14-jährige Sohn des australischen Starkochs Curtis Stone (50), hat einen exklusiven Plattenvertrag bei Disneys Hollywood Records unterschrieben. Der junge Musiker verkündete die Neuigkeit jetzt – unterstützt von seiner Mutter Lindsay, die den besonderen Moment im Disney-Hauptquartier auf Video festhielt. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der blonde Teenager strahlend im Konferenzraum sitzt und gemeinsam mit seiner Mutter und Disney-Managern den Vertrag unterzeichnet. "Mit Hollywood Records zu unterschreiben ist ehrlich gesagt ein Traum", erklärte Hudson in einem Statement. "Ich spiele Gitarre, seit ich klein bin, und Songs zu schreiben bedeutet mir so viel. Ich kann mich durch meine Musik verbinden und hoffentlich Menschen bewegen."

Im Rahmen des neuen Deals wird Hudson seine Debüt-Soloaufnahmen veröffentlichen und zudem an der "Worlds Collide Concert Tour" teilnehmen, bei der er an der Seite weiterer Disneystars auftreten wird. "Seit ich mit sechs Jahren meine erste Gitarre in die Hand genommen habe, habe ich von diesem Moment geträumt", schrieb der Teenager kurz nach der Vertragsunterzeichnung auf Instagram. Er bedankte sich bei seinen Eltern, die seinen Traum von Anfang an unterstützt hätten, sowie bei seinem Team und Hollywood Records. Seine Mutter teilte ebenfalls ihre Freude über soziale Medien und schrieb: "Überwältigt vor Freude und absolut beeindruckt von diesem brillanten Menschen und Künstler, der mich Mama nennt. Du hast das geschafft, Hudson. Wir sind so stolz auf dich, ich kann es kaum erwarten, dass die Welt deine Musik hört."

Parallel zu seiner Musikkarriere bereitet sich Hudson auf sein Schauspieldebüt im Disney-Film "Camp Rock 3" vor, in dem er die Rolle von Desi übernehmen wird – den Bruder der Figur Sage, dargestellt von Liamani Segura aus "High School Musical: The Musical: The Series". An seiner Seite werden die Jonas Brothers Joe, Nick und Kevin zu sehen sein. Vater Curtis hatte bereits vergangenes Jahr seine Begeisterung über die Besetzung seines Sohnes auf Instagram zum Ausdruck gebracht: "Glückwunsch, mein Junge, ich könnte nicht stolzer auf dich sein, dass du etwas Neues ausprobierst", schwärmte der Koch damals. Hudson ist der ältere von zwei Söhnen, die Curtis mit seiner Frau Lindsay hat. Sein jüngerer Bruder heißt Emerson.

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Getty Images Hudson Stone bei der Weltpremiere des Disney+ "Hannah Montana 20th Anniversary Special" im El Capitan Theatre, Los Angeles

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Getty Images Curtis Stone und Lindsay Price mit Hudson Stone und Emerson Spencer bei der Premiere von "Sing 2" in Los Angeles, 2021

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Getty Images Curtis Stone, TV-Koch

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