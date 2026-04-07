Nach Beauty-OP: Katie Price kann ihren Kiefer kaum bewegen

Katie Price (47) hat sich einem neuen Beauty-Eingriff unterzogen – und bereut die Entscheidung bereits wieder. In der jüngsten Episode ihres Podcasts "The Katie Price Show", den sie gemeinsam mit ihrer Schwester Sophie aufnimmt, sprach die 47-Jährige über die Folgen der Botox-Behandlung an ihrem Kinn. "Mein Mund sieht verzerrt aus. Ich hatte Botox am Kinn und ich weiß nicht, ob es jemand anderes auch schon hatte, aber ich habe das Gefühl, dass ich meinen Unterkiefer nicht bewegen kann", klagte das ehemalige Model in der Sendung. Sprechen falle ihr derzeit deutlich schwerer als gewöhnlich, wie sie einräumte.

Als ihre Schwester Sophie die Entscheidung für die Behandlung hinterfragte, erklärte Katie, dass das Botox das Kinn eigentlich hätte glätten sollen. Sie verriet auch, dass ihr eine weitere Behandlung oberhalb der Lippe für einen Lifting-Effekt angeboten worden sei – doch hier habe sie abgelehnt: "Ich bin froh, dass ich nein gesagt habe, sonst könnte ich überhaupt nicht sprechen." Das Gefühl sei "wirklich seltsam" und sie werde die Prozedur definitiv nicht wiederholen, stellte Katie klar.

Katie hat sich im Laufe ihrer Karriere schon mehrfach Beauty-Eingriffen unterzogen. Doch auch mit ihrem Liebesleben sorgt sie regelmäßig für Schlagzeilen: Erst kürzlich hatte sie ihren vierten Ehemann Lee Andrews geheiratet, nachdem sich die beiden erst wenige Male gesehen hatten. Im Podcast plauderte Katie auch über ein spektakuläres Hochzeitskleid, das sie für eine kommende Hochzeit ins Auge gefasst habe – es sei "etwas aus einer anderen Welt". Als Sophie scherzhaft fragte, ob sie nicht eher den Ehemann wechseln wolle, lachte Katie und stellte klar: "Nicht den Ehemann."

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Instagram / katieprice Katie Price, April 2026

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Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026