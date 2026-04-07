"Batman Begins"-Fehler: Ein Darsteller spielt zwei Beamte

Christian Bale (52) jagt in "Batman Begins" als dunkler Ritter mit dem Batmobil durch Gotham, doch aufmerksamen Zuschauern ist dabei ein kurioser Filmfehler ins Auge gefallen. In der spektakulären Verfolgungsjagd im letzten Drittel des Films von Christopher Nolan (55) flieht Batman vor der Polizei, nachdem er Rachel Dawes aus Arkham Asylum gerettet hat. Auf einem Parkdeck steigt ein Polizist aus seinem Wagen und fordert den Flüchtigen per Megafon auf, den Motor abzustellen und auszusteigen. Nur wenige Sekunden später taucht derselbe Schauspieler erneut auf – dieses Mal sitzt er in einem anderen Streifenwagen im Tunnel und funkt seine Kollegen an, um zu erfahren, wie das Fluchtfahrzeug aussieht.

Wie es zu diesem auffälligen Patzer kam, darüber können Fans nur spekulieren. Möglicherweise wurde derselbe Darsteller aus produktionstechnischen Gründen bewusst für zwei verschiedene Nebenrollen eingesetzt, was bei kleineren Rollen durchaus vorkommen kann. Eine andere Erklärung wäre ein Continuity-Fehler: Ursprünglich sollte vielleicht eine der beiden Szenen herausgeschnitten werden, und der Schauspieler wurde für eine andere Szene eingeplant – am Ende landeten aber beide im fertigen Film. Eine offizielle Stellungnahme des Produktionsteams zu diesem Fehler gibt es bislang nicht.

Vor rund vier Monaten sorgten Berichte für Aufsehen, dass Scarlett Johansson (41) eine Hauptrolle in der kommenden Fortsetzung von "The Batman" übernehmen wird. Damals bestätigten Brancheninsider gegenüber dem Magazin Deadline, dass die Schauspielerin bereits in den finalen Verhandlungen steckte. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass sich alles in den nächsten Wochen klären wird", ließ ein Insider damals verlauten. Es sollte sich um eine zentrale weibliche Figur handeln, die an der Seite von Robert Pattinson alias Batman zu sehen sein wird.

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Getty Images Christian Bale bei der Europa-Premiere von "Amsterdam" in London

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Imago Christian Bale als Batman in "The Dark Knight Rises" (2012)

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Getty Images Scarlett Johansson 2025

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