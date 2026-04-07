"Outcome"-Trailer: Keanu Reeves spielt meistgehassten Star

Keanu Reeves (61) ist zurück und spielt im neuen Film "Outcome" ausgerechnet den meistgehassten Hollywoodstar der Welt. Im ersten YouTube-Trailer zur schwarzen Komödie von Regisseur Jonah Hill (42) verkörpert er Reef Hawk, einen Schauspieler, der nach fünf Jahren Auszeit zurückkehrt und dabei mit seiner düsteren Vergangenheit konfrontiert wird. Nach 40 Jahren an der Spitze hatte sich Hawk zurückgezogen, um gegen seine Drogensucht anzukämpfen. Doch ausgerechnet jetzt wird er erpresst, denn ein brisantes Video bedroht sein Comeback und könnte seine Karriere endgültig zerstören.

Um die Erpressung zu stoppen, macht sich Hawk auf die Suche nach all jenen Menschen, die hinter dem Video stecken könnten – und davon gibt es offenbar reichlich. Der Trailer verspricht ein kunterbuntes Abenteuer mit einem hochkarätigen Ensemble. Neben Keanu und Regisseur Jonah, der ebenfalls eine Rolle übernimmt, sind Cameron Diaz (53), Matt Bomer (48), David Spade (61), Kaia Gerber (24), Laverne Cox (53) und Susan Lucci (79) zu sehen. Der Film startet am 10. April 2026 exklusiv beim Streamingdienst Apple TV.

Keanu hat seine Liebe zur Komödie nie verloren, auch wenn er in den vergangenen Jahren vor allem als Actionstar in der John Wick-Reihe und in Matrix zu sehen war. Zu Beginn der 1990er-Jahre war er jedoch häufig in Komödien wie den beiden "Bill & Ted"-Filmen, "Eine Wahnsinnsfamilie" oder "Eine verrückte Reise durch die Nacht" zu sehen. Immer wieder kehrt der Schauspieler zu diesem Genre zurück, sei es mit Hauptrollen wie in seinem aktuellen Film "Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel" oder mit kleinen Cameo-Auftritten wie in "Always Be My Maybe". Für ihn scheinen die Komödien eine willkommene Abwechslung zu den körperlich anstrengenden Actionfilmen zu sein.

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Imago Keanu Reeves, 2025.

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Getty Images Keanu Reeves, Jonah Hill, Cameron Diaz und Matt Bomer beim Apple TV Press Day in Santa Monica

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ActionPress Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in "Matrix Resurrections"