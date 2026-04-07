Großbritannien verhängt Einreiseverbot gegen Kanye West

Kanye West (48) darf nicht nach Großbritannien einreisen. Die britische Regierung hat dem Rapper die Einreise in das Land offiziell untersagt, wie das Innenministerium gegenüber der BBC bekanntgab. Damit ist sein geplanter Auftritt als Headliner beim Wireless Festival, das vom 10. bis 12. Juli in London im Finsbury Park stattfinden sollte, endgültig geplatzt. Die Entscheidung wurde mit der Begründung getroffen, dass seine Anwesenheit "dem Gemeinwohl nicht förderlich" wäre. Kanye, der mittlerweile unter dem Namen Ye firmiert, hatte am Montag ein Visum für die Einreise beantragt. Zuvor hatte Festival-Veranstalter Melvin Benn noch bestätigt, dass der Musiker überraschend ein Visum erhalten habe, doch nach massiver Kritik aus der Politik zog das Innenministerium die Notbremse.

Kanye meldete sich am Dienstag zu Wort und erklärte, er würde "Wandel durch Taten" zeigen wollen. "Ich weiß, Worte sind nicht genug. Ich muss Veränderung durch meine Taten zeigen. Wenn ihr offen seid, bin ich hier", schrieb er und bot an, sich vor seinem Auftritt mit Vertretern der jüdischen Gemeinde zu treffen. Der Musiker hatte in den vergangenen Jahren wiederholt mit antisemitischen und rassistischen Äußerungen für Empörung gesorgt. Premierminister Keir Starmer bezeichnete die Festival-Pläne als "zutiefst besorgniserregend". Das Board of Deputies of British Jews erklärte sich bereit, Kanye zu treffen, allerdings nur unter der Bedingung, dass er seinen Auftritt beim Festival absage.

Die Kritik an Kanyes geplanter Festival-Teilnahme hatte Wellen geschlagen. Prominente Sponsoren wie Pepsi, Diageo und PayPal distanzierten sich und zogen ihre Unterstützung vom Wireless Festival zurück. Auch David Schwimmer (59) meldete sich zu Wort und bezeichnete Kanye als "einen der bekanntesten hassverbreitenden Hetzer der Welt". Der Schauspieler meinte weiter: "Eine Entschuldigung auf Papier reicht nicht. Er hat sich schon mehrfach entschuldigt und dann seine Entschuldigung wieder zurückgenommen."

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Imago Kanye West bei den Grammy Awards 2025 in Los Angeles

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Getty Images Kanye West, Rapper

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Getty Images David Schwimmer bei der Premiere von "Jeff Ross: Take A Banana For The Ride"