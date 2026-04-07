Mirjam Weichselbraun trotzt arktischen Winden in Norwegen

Moderatorin Mirjam Weichselbraun (44) hat sich auf ein eisiges Abenteuer eingelassen und dabei ihre körperlichen und mentalen Grenzen ausgetestet. Wochenlang bereitete sich die 44-Jährige auf eine besondere Challenge vor, die sie in den norwegischen Ort Finse führte. Dort, wo normalerweise Profis für Polarexpeditionen trainieren, wagte sich die TV-Bekanntheit in die frostigen Temperaturen und extremen Wetterbedingungen. Auf Instagram teilte Mirjam nun ein Video mit ihren Followern, das Bilder aus der eisigen Landschaft zeigt. "Ich wusste, dass dieser Trip eine Challenge wird, mental und physisch, aber genau darum ging es", erklärte sie zu den beeindruckenden Aufnahmen.

Die Moderatorin berichtete in ihrem Beitrag von den intensiven Erfahrungen, die sie während ihres Aufenthalts in der Kälte sammeln konnte: Langlauf bei eisigem Gegenwind, das Freischaufeln des eigenen Schlafplatzes mitten im Schneegestöber, die Bekanntschaft mit anderen Abenteurern. "Diese Reise hat sich auch ein wenig wie ein Film angefühlt. Ich konnte so viel mitnehmen und hab so viel gelernt, auch über mich und freu mich darauf, ein paar Eindrücke mit euch zu teilen", schrieb die zweifache Mutter in ihrem Beitrag weiter.

Der Ort Finse, den Mirjam für ihre Polar-Challenge wählte, hat übrigens auch eine besondere filmische Geschichte. In der verschneiten Landschaft wurden einst Szenen für den Eisplaneten Hoth aus Star Wars gedreht. Die gebürtige Österreicherin, die seit Jahren als Moderatorin im deutschsprachigen Fernsehen bekannt ist, zeigte mit ihrem Abenteuer eine ganz neue Seite von sich. Statt im warmen TV-Studio stand sie diesmal in der rauen norwegischen Natur und stellte sich Herausforderungen, die weit über ihren gewohnten Alltag hinausgehen.

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Getty Images Mirjam Weichselbraun im Februar 2019 bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld, Österreich

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Instagram / mirjam.weichselbraun_official Mirjam Weichselbraun, Moderatorin

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Instagram / mirjam.weichselbraun_official Mirjam Weichselbraun, 2026

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