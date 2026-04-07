In Offset-Schießerei verwickelt? Lil Tjay wurde festgenommen

Dienstagmorgen wurde bekannt, dass Offset (34) in eine Schießerei verwickelt war und dabei verletzt wurde. Nun kommt Bewegung in den Vorfall: Berichten von TMZ zufolge wurde der Rapper Lil Tjay verhaftet. Dem Magazin liegt bereits der Mugshot, also das Polizeifoto, vor. Nach Angaben der Polizei wurde der Musiker aufgrund einer Schlägerei unmittelbar vor der Schießerei festgenommen. Als Vergehen wird "ungebührliches Verhalten" genannt. Der 24-Jährige ist jetzt im Broward County Sheriff's Office inhaftiert und es ist eine Kaution von umgerechnet 432 Euro festgesetzt. Zudem soll eine zweite Person verhaftet worden sein, die jedoch nicht angeklagt wird. Derweil meldete sich Lil Tjays Anwältin bereits bei Instagram zu Wort und erklärte: "Lil Tjay wurde weder angeschossen noch wurde er wegen einer Schießerei angeklagt. Alle gegenteiligen Berichte sind falsch."

Offset wurde am Montagabend gegen 19 Uhr Ortszeit vor dem Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Florida angeschossen. Ein Sprecher des Rappers erklärte gegenüber der Presse, dass er im Krankenhaus behandelt werde. Es gehe ihm aber den Umständen entsprechend gut. "Wir können bestätigen, dass Offset angeschossen wurde und sich derzeit im Krankenhaus in medizinischer Behandlung befindet. Sein Zustand ist stabil und er wird engmaschig überwacht", betonte der Vertreter. Wie schwer der 34-Jährige verletzt ist, ist nicht bekannt. Da die Hintergründe des Vorfalls noch unklar sind, ermittelt derzeit die Polizei.

Offset wurde als Musiker durch die Gruppe Migos bekannt. Sein Fall erinnert nun stark an den Tod seines Kollegen Takeoff, der ebenfalls Mitglied des HipHop-Trios war. Im November 2022 wurde dieser im Alter von gerade einmal 28 Jahren bei einer Schießerei in Houston, Texas getötet. Hintergrund war eine Auseinandersetzung wegen eines Würfelspiels mit hohem Einsatz. Takeoff (†28) wurde in den Streit verwickelt, obwohl er angeblich nur unbeteiligter Zuschauer war – er starb später an seinen Verletzungen. Im Mai 2023 wurde der Verdächtige Patrick Xavier Clark angeklagt, nachdem er zunächst verhaftet, dann aber auf Kaution freigelassen wurde. Eine rechtskräftige Verurteilung gibt es bis heute nicht.

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Imago Offset, Rapper

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Getty Images Lil Tjay bei der Fanatics Super Bowl Party in Culver City, 2022

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Getty Images Rapper Takeoff im September 2017