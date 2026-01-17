So läuft "Bauer sucht Frau"-Basti und Kerrins Fernbeziehung

Bastian und Kerrin aus der 21. Staffel der Kuppelshow Bauer sucht Frau meistern derzeit eine Fernbeziehung. Zwischen Schleswig-Holstein und dem unterfränkischen Greßthal trennen die beiden rund 530 Kilometer voneinander. Die stolze Pferdebesitzerin meldete sich nun auf Instagram mit emotionalen Worten. "Eine Beziehung erfordert immer Mut. Man entscheidet sich dazu, einem anderen Menschen sein Herz zu schenken und darauf zu vertrauen, dass es nicht gebrochen wird", schrieb sie zu einem Beitrag mit gemeinsamen Bildern von ihr und dem Ackerbauern.

Die 28-Jährige sprach offen über die Herausforderungen einer Partnerschaft auf Distanz und betonte, dass eine Fernbeziehung "noch ein bisschen mehr als nur Mut" verlange. Bei ihren Treffen nutzen die beiden jede kostbare Minute miteinander, doch die Abschiede fallen umso schwerer. "Die Vorfreude ist groß, die Zeit intensiv und doch immer zu kurz und der Abschied stets schwer", erklärte Kerrin. Zu den Bewältigungsstrategien zählen laut der Hofdame Vertrauen, der Verzicht auf Eifersucht und ein respektvoller Umgang, um Missverständnissen von vornherein vorzubeugen. Die regelmäßigen, ehrlichen Gespräche seien für sie essenziell in so einer Situation.

Dass sich zwischen Kerrin und Basti echte Gefühle entwickeln, bemerkten Zuschauer schon in den ersten Folgen der TV-Show. Auch beim großen Staffelfinale kamen die beiden nicht aus dem Schwärmen heraus. Moderatorin Inka Bause (57) bemerkte damals begeistert: "Nun sehen wir hier ein Pärchen, das strahlt." Kerrin verriet, dass sie ihre Fernbeziehung mit regelmäßigen Besuchen am Leben hielten. "Wir haben uns alle zwei Wochen gesehen", erklärte die Tierliebhaberin in der Show. Trotz der Entfernung zeigte sich der Ackerbauer voller Zuversicht. "Wir sind megahappy und hoffen, dass das weiterhin so gut läuft", sagte Bastian. Mit einem Lächeln richtete er sich an seine Partnerin: "Dann wird es eine Frage der Zeit sein, bis sie dann zu mir kommt."

Instagram / kerringrapengeter Basti und Kerrin, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2025

