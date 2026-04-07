Nach Fremdgehdrama: Becky G und Sebastian wagen Neuanfang

Becky G (29) hat sich in einem neuen Podcast-Interview über die schwierige Phase in ihrer Beziehung zu Sebastian Lletget (33) geäußert. Der Fußballprofi war vor drei Jahren in einen Betrugsskandal verwickelt, der die Sängerin nach eigenen Aussagen "in vielerlei Hinsicht gebrochen" zurückließ. Im Gespräch mit Alex Cooper (31) bei "Call Her Daddy" verriet die Musikerin nun, wie es dem Paar gelungen ist, ihre Romanze trotz der schmerzhaften Ereignisse fortzuführen. Entscheidend sei für sie gewesen, sich zunächst einmal emotional aus der Beziehung zurückzuziehen – nicht nur, um sich selbst zu schützen, sondern um den Erwartungsdruck loszulassen, eine bestimmte Rolle erfüllen zu müssen.

Becky erklärte, dass sie und Sebastian durch ein "bewusstes Entkoppeln" eine völlig neue Vertrauensbasis schaffen mussten. "Ich denke, dieses 'Es wird nie wieder so sein wie früher' hatte etwas Aufregendes", erzählte sie in dem Podcast. Die 29-Jährige betonte, dass beide sich verändert hätten seit dem Beginn ihrer Beziehung und dass diese erworbene Weisheit ihnen geholfen habe, einen neuen Anfang zu wagen. Heilung geschehe nicht über Nacht, sondern brauche kontinuierliche Anstrengung, Erfahrungen und die Bereitschaft, sich auf beiden Seiten zu verändern – das sei es, was letztendlich die Heilung ermögliche.

Besonders belastend sei für Becky die öffentliche Dimension des Herzschmerzes gewesen. "Es gibt einen privaten Herzschmerz und einen öffentlichen Herzschmerz, und beide sind extrem schmerzhaft", erklärte sie gegenüber Alex. Am schwierigsten sei es gewesen, sich selbst den Raum zu geben, eine Entscheidung für sich selbst zu treffen – unabhängig davon, was andere denken oder erwarten. Sebastian hatte sich im März 2023 auf Instagram zu den Vorwürfen geäußert und von einem "Moment, den ich zutiefst bereue" gesprochen, bei dem ein "zehnminütiger Fehler in der Urteilskraft" zu einem Erpressungsversuch geführt habe. Der 33-Jährige hatte sich in seinem Statement bei Becky entschuldigt und betont, dass sie die Person sei, die er niemals für selbstverständlich halten oder gefährden sollte. Die beiden sind seit Dezember 2022 verlobt, nachdem sie zuvor sechs Jahre lang ein Paar gewesen waren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Lletget und Becky G beim Super Bowl LX in Santa Clara, 08. Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Lletget und Becky G bei den American Music Awards 2025 im Fontainebleau Las Vegas

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Lletget und Becky G bei der Oscar-Party 2023